Regarder sous Vermeers sans décoller la peinture

Image « Fille à la flûte » de Vermeer. Crédit… Collection Widener, Galerie nationale d’art

Et pourtant, « Girl With a Flute » partage des similitudes stylistiques avec « Girl With the Red Hat » et d’autres peintures de Vermeer. D’un autre côté, si « Girl With a Flute » n’est pas un Vermeer authentique, peut-être que « Girl With the Red Hat » ne l’est pas non plus.

« Il y a eu des doutes sur l’attribution depuis de nombreuses années », a déclaré le Dr Gifford.

Les experts en art, aidés par un scientifique qui concevait des caméras pour les avions de reconnaissance, profitent de plus en plus d’une technique qui est également utilisée pour étudier Mars pour aider à répondre à des questions comme celle-ci.

Numérisation de la galerie

La pandémie de Covid-19 s’est avérée être une aubaine pour la science de l’art. Lorsque la National Gallery et d’autres musées fermaient temporairement, les peintures vénérées pouvaient être retirées pour être étudiées sans encourir la colère des visiteurs déçus.