REGARDER: Son Heung-min remporte un point pour Tottenham 23 secondes après le but d’Arsenal

L’attaquant de Tottenham, Son Heung-min, a marqué un point pour les Spurs avec deux buts contre Arsenal lors du derby du nord de Londres dimanche à l’Emirates Stadium.

Le Sud-Coréen a égalisé à la fin de la première mi-temps après qu’un but contre son camp de Cristian Romero ait donné l’avantage à une équipe dominante d’Arsenal, décochant un tir hors du poteau suite à un excellent jeu de James Maddison.

Et le joueur de 31 ans a porté le score à 2-2 en seconde période alors que Tottenham ripostait dès la reprise après qu’Arsenal soit revenu devant suite à un penalty de Bukayo Saka.

Saka s’est converti sur place après que Romero ait été pénalisé pour handball par VAR et les fans d’Arsenal jubilaient.

Mais leur joie a été de courte durée puisque Jorginho a coincé le ballon sous ses pieds après le coup d’envoi et a été dépossédé par Maddison, qui a envoyé un ballon parfaitement pondéré à Son pour ramener un autre égaliseur.

Cette fois, il n’y a pas eu d’autres buts et les scores se sont terminés à égalité dans le derby alors qu’Arsenal et Tottenham restent tous deux invaincus après six tours de Premier League cette saison.

Tottenham et Arsenal sont respectivement quatrième et cinquième, avec quatre victoires et deux nuls chacun lors de leurs six matches en 2023/24.

Arsenal et désormais à Brentford en Coupe EFL mercredi, avant un déplacement à Bournemouth en Premier League samedi prochain.

Les Spurs, déjà exclus de la Coupe EFL, seront les prochains en action à domicile contre Liverpool en Premier League samedi prochain.

