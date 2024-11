Regarder – Selena Gomez réagit à la demande d’un fan indien de chanter « Jai Shri Ram » dans une vidéo virale

Une vidéo récente de l’interaction de la sensation pop internationale Selena Gomez avec un éventail indien devient viral sur Internet. Dans la vidéo, un Indien demande au chanteur-acteur américain de chanter ‘ Jai Shri Ram ‘ et Salena Gomez réagit de la manière la plus douce possible.

La vidéo commence avec Selena apparaissant dans le clip selfie avec le fan. Le chanteur de « Calm Down », connu pour être l’une des stars les plus polies, souriait et boudait dans la vidéo. Le fan l’a remerciée pour les photos puis lui a fait une petite demande. Il lui a demandé si elle pouvait chanter « Jai Shri Ram ». Il a essayé d’expliquer au chanteur qu’en Inde c’est le meilleur slogan. À cette demande, la chanteuse-actrice a répondu poliment : « Aww, merci, chérie » et a fait un câlin au fan.

Alors que la vidéo devenait virale, les fans ont remarqué qu’il ne s’agissait pas d’une vidéo récente, car la tenue de Selena était celle qu’elle portait lors de la cérémonie. Festival de Cannes cette année.

Regardez la vidéo ici :

Ce n’est pas la première fois que Selena fait fondre les cœurs avec sa douce interaction avec ses fans. Il y a près d’un mois en septembre, elle a assisté au Telluride Film Festival 2024. Elle était là pour promouvoir son nouveau film « Emilia Pérez » et, malgré son emploi du temps chargé, elle a pris le temps de rendre visite à une équipe de volley-ball locale en raison d’une demande spéciale.

Elle a vu une affiche dans la ville qui disait : « Selena Gomez, s’il te plaît, chante l’hymne national à l’un des [our] matchs à domicile », avant de proposer des dates et des heures et de signer, « THS Volleyball Team » avec un cœur. » La chanteuse de « Who Says » a été touchée par ce geste et elle a rencontré l’équipe de leur école et a partagé des aperçus de la même chose sur son Instagram avec la légende : « Ils ont demandé !! Je n’ai pas pu m’en empêcher, c’est ma première fois à Telluride ! »

Le message contenait une photo de Gomez avec l’équipe, suivie d’un aperçu de son interaction avec les fans et bien plus encore.