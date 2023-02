REGARDER | Séisme Turquie-Syrie : le moment où le tremblement de terre a frappé

Vous avez des proches bloqués en Turquie ou en Syrie ? Ou n’avez-vous pas entendu parler de quelqu’un qui s’y est rendu? Nous aimerions avoir de vos nouvelles surfeedback@news24.com

La recherche se poursuit pour des centaines de disparus après deux tremblements de terre qui ont frappé le sud-est de la Turquie lundi après-midi.

Selon l’AFP, plus de 2 300 personnes ont été tuées après un deuxième tremblement de terre de magnitude 7,8 qui s’est produit près de la frontière syrienne de la Turquie, et le bilan devrait s’alourdir à mesure que les répliques se répercutent tout au long de la journée.

Le tremblement de terre a causé une telle dévastation en partie à cause de sa puissance – c’est le tremblement de terre le plus fort à avoir frappé la Turquie depuis 1939 – et parce qu’il a frappé une région peuplée.