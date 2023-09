REGARDER: Romelu Lukaku, exclu de Chelsea, marque le premier but de la Roma lors de la victoire 7-0 contre Empoli

Chelsea n’est peut-être pas en mesure de marquer pour le moment, mais son attaquant prêté Romelu Lukaku est décollage en Italie avec l’AS Rome.

L’attaquant belge a débuté dimanche pour les Giallorossi et a marqué pour l’équipe de José Mourinho lors d’une victoire 7-0 pour le moral du club de la capitale au Stadio Olimpico.

Lukaku s’est accroché à un ballon en profondeur d’Andrea Belotti et a glissé un tir bas sous le gardien d’Empoli Etrit Berisha après 82 minutes pour donner l’avantage à la Roma 6-0 dimanche.

Il s’agissait du premier but du joueur de 30 ans pour son nouveau club lors de sa deuxième apparition seulement depuis son prêt pour l’équipe de Serie A et son but a été accueilli par d’énormes acclamations de la part des supporters à l’intérieur du stade.

Le but le plus populaire de la soirée ✨Romelu Lukaku est hors de propos pour « I Giallorossi » 🟡🔴 pic.twitter.com/0ms9vUdXh317 septembre 2023 Voir plus

L’ancien attaquant d’Everton et de Manchester United a été remplacé peu de temps après sous des applaudissements chaleureux alors que la Roma a scellé sa première victoire de la saison de manière spectaculaire.

L’arrière central Guanluca Mancini a remporté une grande victoire pour la Roma avec le septième but après 86 minutes dans une confrontation à sens unique.

Paulo Dybala a marqué deux fois, ouvrant le score sur penalty après seulement deux minutes et en ajoutant un autre au début de la seconde période.

Renato Sanches et Bryan Cristante ont également marqué, l’autre frappe de la Roma étant un but contre son camp inscrit par le milieu de terrain d’Empoli Alberto Grassi.

Cette victoire permet à la Roma de remonter à la 12e position de la Serie A, où elle se situe à huit points du leader de l’Inter et à six points de la Juventus, deuxième, avec quatre matches disputés.

