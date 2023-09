Regarder: Rohit est resté abasourdi après les mauvais efforts de l’Inde contre le Népal

Ce fut une journée horrible pour l’équipe indienne de cricket sur le terrain puisque trois attrapés ont été perdus au cours des 5 premiers overs contre le Népal lors de la Coupe d’Asie 2023 lundi. Dans le tout premier tour de manche, Shreyas Iyer a laissé tomber une occasion directe alors que Kushal Bhurtel a devancé une livraison de Mohammed Shami vers les glissades. Juste une balle plus tard, c’est Virat Kohli au point de couverture qui s’est rendu coupable d’avoir laissé tomber un gardien absolu sur Mohammed Siraj. Quelques overs plus tard, Bhurtel a de nouveau devancé une livraison de Shami et il semblait qu’Ishan Kishan n’aurait aucune difficulté à terminer la capture. Cependant, cela a horriblement mal tourné puisque le ballon a traversé ses gants, laissant le skipper Rohit Sharma complètement incrédule. Ensuite, Shardul Thakur a raté une occasion facile d’arrêter une frontière franchie par ce dernier.

Le skipper de l’équipe indienne de cricket, Rohit Sharma, a remporté le tirage au sort et a choisi de s’aligner. Il était visiblement choqué par les faibles efforts déployés.

3 attrapés réussis dans les 20 premières balles de la première manche. Chacun par Shreyas Ayer, Virat Kohli et Ishan Kishan. pic.twitter.com/sEO35Og0r5 – Oui Tech News (@yestechnewss) 4 septembre 2023

parmi tout ce qu’ils auraient pu adapter de l’équipe pakistanaise, l’Inde a choisi ses compétences sur le terrain. pic.twitter.com/Nw7SKdxHnY – Shivansh (@shivanshagl) 4 septembre 2023

« Nous allons jouer en premier. Aucune raison particulière. Nous avons frappé lors du dernier match. Nous voulons voir ce que les quilleurs ont à nous offrir. Je ne connais pas la météo. Nous voulons juste que les quilleurs aient un jeu sous la ceinture. La façon dont nous avons frappé sous pression, Hardik et Ishan ont frappé avec brio. Ishan a fait preuve de beaucoup de maturité et a également pris le jeu. De bons signes pour nous. C’est un autre match important pour nous. Un changement. Bumrah n’est pas disponible, nous avons Shami en place pour lui », a déclaré Rohit lors du tirage au sort.

Inde (jeu XI) : Rohit Sharma (c), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Ishan Kishan (w), Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Mohammed Siraj

Népal (Jouer XI) : Kushal Bhurtel, Aasif Sheikh (w), Rohit Paudel (c), Bhim Sharki, Sompal Kami, Gulsan Jha, Dipendra Singh Airee, Kushal Malla, Sandeep Lamichhane, Karan KC, Lalit Rajbanshi.