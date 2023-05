REGARDER: Roberto Firmino reçoit un envoi émotionnel après l’égalisation tardive contre Aston Villa

L’attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, a reçu un envoi émouvant de la part des fans des Reds samedi après sa dernière apparition pour le club à Anfield.

Firmino est sorti du banc contre Aston Villa pour remplacer Luis Diaz à 18 minutes de la fin et a marqué un égaliseur tardif pour permettre à Liverpool un match nul 1-1 contre l’équipe d’Unai Emery.

Après le match, le Brésilien est resté pour signer des autographes et prendre des selfies avec les fans et le joueur de 31 ans était en larmes en disant au revoir.

L’attaquant brésilien, qui part à la fin de la saison pour rechercher un football régulier en équipe première, a fait partie intégrante du succès de Liverpool pendant le mandat de Jurgen Klopp.

L'envoi de Firmino 🇧🇷

Le but de Firmino contre Aston Villa était son 110e pour Liverpool en 361 apparitions et il a remporté huit trophées au cours de ses huit saisons avec le club d’Anfield, dont la Ligue des champions en 2018-19 et la Premier League la saison suivante.

Barcelone et Galatasaray ont été liés à l’attaquant, qui n’a plus de contrat cet été, tandis qu’un transfert en MLS est également considéré comme une option pour l’ancien attaquant de Hoffenheim.