REGARDER: Robert Lewandowski marque son tout premier but en Coupe du monde, contre l’Arabie saoudite

Compte tenu de l’étonnant record de buts de Robert Lewandowski pour le club et le pays, vous auriez pu être pardonné de penser qu’il avait déjà une poignée de buts en Coupe du monde avant la victoire de son pays en phase de groupes contre l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2022.

L’attaquant polonais avait marqué 76 buts en 135 matches internationaux pour la Pologne avant le choc du Groupe C, faisant de lui le meilleur buteur de tous les temps du pays. Pourtant, aucune de ces frappes n’avait eu lieu lors d’un match de Coupe du monde.

L’attaquant de Barcelone avait déjà participé à quatre matches de la Coupe du monde ; trois à Russie 2018 et un à la Coupe du monde en cours. Ce dernier match était un nul 0-0 contre le Mexique plus tôt dans le tournoi. À 34 ans, il est peu probable que Lewandowski participe à une autre Coupe du monde, ce qui signifie que la compétition de cette année ressemble à maintenant ou jamais pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Bayern.

Les supporters polonais étaient donc ravis de voir leur talisman s’envoler à la 82e minute face à l’Arabie saoudite. Lewandowski s’est retrouvé seul devant le but, avant de passer calmement son tir devant le gardien pressé. C’était son premier but en Coupe du Monde de la FIFA et un qu’il chérira sans aucun doute aux côtés des meilleurs pour la Pologne et ses différents clubs.

Robert Lewandowski a enfin son objectif de la Coupe du monde 🇵🇱👏 Celui-ci signifie pour lui 😢

Le but a également fait 2-0 à la Pologne, réglant essentiellement le match (qui s’est finalement terminé par le même score) et donnant à sa nation une énorme chance de se qualifier pour le tour suivant.

Maintenant que le cap embêtant a enfin été atteint, les supporters polonais espèrent que le fichu se brisera. Lewandowski et ses coéquipiers ont encore un match énorme contre l’Argentine à venir ; celui qui pourrait décider de leur sort en termes d’atteinte des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Si la Pologne veut aller plus loin dans cette compétition, elle aura besoin de son homme vedette en pleine forme.