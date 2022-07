REGARDER: “River” of Bats Flying a Twitter convaincu qu’il s’agit de “Dracula en mouvement”

Une vidéo de chauves-souris volant dans un grand groupe a été diffusée sur Internet, laissant les internautes perplexes. Les chauves-souris sont considérées comme l’un des mammifères les plus fascinants au monde et cette vidéo n’a fait qu’ajouter à la fascination qui les entoure. Téléchargée sur Twitter par un compte scientifique populaire qui porte le nom d’utilisateur @gunsnrosesgirl3, la vidéo a amassé des millions de vues. Il a été enregistré depuis une voiture et montre des milliers de chauves-souris volant vers le ciel dans une direction et ensemble, elles apparaissent comme un panache de fumée noire. La vidéo aurait été tournée à Cueva de los Murciélagos au Mexique.

“Regardez cette rivière sans fin de chauves-souris émergeant de cette grotte. C’est Cueva de los Murciélagos au Mexique », lit-on dans la légende.

Regardez cette rivière sans fin de chauves-souris émergeant de cette grotte C’est Cueva de los Murciélagos au Mexique pic.twitter.com/JbmbhOdgHc – Fille scientifique (@gunsnrosesgirl3) 22 juillet 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 5,5 millions de vues. “Souvent, nous parlons de sujets difficiles et douloureux. Prenez le temps de sourire et de profiter de la beauté de la nature!” a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: «Nous avons pu voir cela au Texas en 2019. J’étais très enceinte et c’était en août, alors j’avais envie de mourir mais mon cul stupide voulait voir des chauves-souris sans fin pendant quelques minutes alors… Ça vaut le coup? 100 %”

Plus tôt, une prétendue vidéo d’une femme chinoise grignotant une aile de chauve-souris dans un restaurant a laissé les internautes incrédules. La vidéo, publiée pour la première fois par le service d’information Apple Daily basé à Hong Kong, montre la femme tenant une chauve-souris avec une baguette tout en la mangeant à la hâte.

Dans une autre vidéo, partagée par un blogueur chinois, on peut voir une soupe de chauve-souris placée sur la table d’un restaurant haut de gamme. Le blogueur a posté le clip avec une légende demandant aux utilisateurs s’ils peuvent renoncer à manger de la faune car il a dit que ces chauves-souris vivent dans des grottes très sales. Réagissant à la vidéo partagée par le blogueur, certains utilisateurs ont écrit que c’était dégoûtant.

