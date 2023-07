Regarder : Rishi Sunak "Papier de verre" Réplique aux fouilles de Bairstow du Premier ministre australien

La rivalité Ashes entre les équipes de cricket australiennes et anglaises a atteint de nouveaux sommets, les premiers ministres des deux pays s’impliquant dans des plaisanteries. Les deux dirigeants de leurs pays respectifs ont été impliqués dans une diaphonie légère après le limogeage controversé de Jonny Bairstow dans le Lord’s Test. Alors que la plupart des plaisanteries sont restées sur les réseaux sociaux après la conclusion du test du Seigneur, les deux dirigeants politiques ont décidé de faire un pas en avant lors de leur rencontre mardi.

Dans une vidéo partagée par le Premier ministre australien, Anthony Albanese, lui et son homologue britannique Rishi Sunak se sont moqués l’un de l’autre en parlant des cendres en cours.

« J’ai rencontré le Premier ministre @RishiSunak pour discuter des progrès avec AUKUS, du transfert de technologie et des défis économiques, ainsi que de l’accord de libre-échange Australie-Royaume-Uni. »

« Et bien sûr, nous avons discuté des #Ashes. »

Et bien sûr, nous avons discuté de la #Cendres pic.twitter.com/FeKESkb062 —Anthony Albanese (@AlboMP) 11 juillet 2023

Dans le fragment vidéo d’Albanese, on pouvait le voir portant un papier avec 2-1 écrit dessus, soulignant l’avance que l’Australie a après les trois premiers tests. Sunak a ensuite sorti une photo de la victoire du test de Leeds pour l’Angleterre, incitant le Premier ministre australien à afficher une photo du tristement célèbre limogeage de Bairstow.

Le Premier ministre britannique a ensuite été entendu dire: « Je suis désolé, je n’ai pas apporté mon papier de verre avec moi » alors que les deux éclataient de rire.

« Je suis fier de nos équipes masculines et féminines de cricket, qui ont toutes deux remporté leurs deux premiers matchs #Ashes contre l’Angleterre. Les mêmes vieux Australiens – toujours gagnants ! L’Australie est juste derrière @ ahealy77, @ patcummins30 et leurs équipes et j’ai hâte de en les accueillant chez eux victorieux », avait tweeté Albanese après la victoire de son équipe au Lord’s Test.

Un porte-parole du Premier ministre britannique a cependant révélé que Sunak n’était pas satisfait de la manière dont l’Australie a scellé la deuxième victoire du test.

« Je ne voudrais tout simplement pas gagner un match comme l’Australie. Le Premier ministre est d’accord avec Ben Stokes. Il a dit qu’il ne voudrait tout simplement pas gagner un match comme l’Australie », avait déclaré le porte-parole.

L’Angleterre a réussi à faire son retour lors du troisième test, mais doit gagner les deux matchs restants si elle veut remporter la série. L’Australie, en revanche, reste toujours favorite.