REGARDER | Quatre morts, des dizaines de personnes sauvées d’un bateau de migrants chaviré dans la Manche

Un pêcheur a déclaré à Sky News qu’il avait été réveillé par son équipage signalant des cris à l’aide de migrants dans l’eau presque glaciale.

Quatre personnes sont mortes lorsqu’un petit bateau rempli de migrants a chaviré par des températures glaciales dans la Manche pendant la nuit, a annoncé mercredi la Grande-Bretagne.

Des dizaines d’autres ont été repêchés dans les eaux de l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde lors d’une opération de sauvetage à grande échelle impliquant les services d’urgence britanniques et français.

Le Premier ministre Rishi Sunak, qui tente de renforcer les règles pour empêcher un nombre record de migrants de tenter la traversée, a qualifié le chavirage de “perte tragique de vies humaines”.

Dans une déclaration conjointe, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin et son homologue britannique Suella Braverman ont déclaré que les décès – et la perte de 27 vies en novembre 2021 – étaient “un rappel brutal de la nécessité urgente de détruire le modèle commercial des passeurs”.

La ligne dure de l’immigration Braverman a déclaré au parlement britannique qu’il y aurait une coopération plus étroite avec les autorités françaises.

Le syndicat des services publics et commerciaux (PCS), qui compte parmi ses membres le personnel des forces frontalières et des garde-côtes impliqué dans le sauvetage, a déclaré que Braverman “devrait démissionner en honte”.

L’association caritative Refugee Action a déclaré que les décès étaient “prévisibles et évitables”, tandis que le groupe Care4Calais a qualifié l’incapacité du Royaume-Uni à mettre à disposition des itinéraires sûrs de “tout à fait honteux”.

Mais le porte-parole de Sunak a rejeté ces critiques comme inappropriées.

“Le gouvernement est fermement déterminé à résoudre ce problème”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Les ministres ont agi pour mettre fin à “l’exploitation des personnes vulnérables” et le Royaume-Uni a accepté des centaines de milliers de personnes par des voies sûres pendant des années, a-t-il ajouté.

Darmanin et Braverman ont déclaré que plus de 30 000 passages avaient été empêchés jusqu’à présent cette année et plus de 500 personnes arrêtées depuis 2020.

Des sources gouvernementales ont déclaré plus tôt que 43 personnes avaient été secourues, dont plus de 30 qui étaient tombées par-dessus bord, craignant que le nombre de morts n’augmente.

Un pêcheur a déclaré à Sky News qu’il avait été réveillé par son équipage signalant des cris à l’aide de migrants dans l’eau presque glaciale à côté de leur chalutier.

L’équipe a passé plusieurs heures à mettre des dizaines de personnes en sécurité, à partager des images de la scène dramatique avec le diffuseur britannique et à les comparer à des scènes d’un film de guerre.

“L’adrénaline monte et vous trouvez la force de mettre ces gars en sécurité”, a déclaré le pêcheur, nommé uniquement Raymond.

Nikolai Posner, du groupe Utopia 56 qui aide les migrants dans le nord de la France, a déclaré avoir reçu un message vocal et une notification de localisation d’un bateau en détresse à 02h53 heure locale (01h53 GMT).

“Nous l’avons transmis par téléphone aux garde-côtes français et britanniques. A 03H40 (02H40 GMT), les garde-côtes français nous ont dit que les Britanniques s’en occupaient”, a-t-il déclaré à l’AFP.

“La localisation qui nous a été communiquée était dans les eaux françaises. A 2h59, la personne qui nous a contacté ne recevait plus de messages sur WhatsApp.”

Utopia 56 a déclaré plus tard dans un communiqué: “Bien qu’il soit impossible d’affirmer avec certitude que les messages provenaient du bateau coulé, tous les éléments … tendent à le suggérer.”

L’organisation a déclaré avoir reçu cinq appels dans la nuit de bateaux tentant de traverser la Manche.

Le message soupçonné d’avoir été envoyé par le bateau en détresse indiquait que des enfants et des familles étaient à bord et qu’il prenait de l’eau de la poupe, submergeant ses occupants.

“S’il vous plaît, aidez-nous”, disait-il. “Nous sommes dans l’eau.”

Pression

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que les autorités avaient été informées à 3h05 du matin d'”un petit bateau de migrants en détresse”.

“Il y a eu quatre décès confirmés à la suite de cet incident, des enquêtes sont en cours et nous fournirons de plus amples informations en temps voulu”, a-t-il ajouté.

Plus de 44 000 migrants ont traversé la Manche jusqu’à présent cette année – un record – créant des tensions entre Londres et Paris au sujet de mesures préventives plus strictes.

Il a également exercé une pression politique sur le gouvernement britannique, qui a promis de “reprendre le contrôle” de l’immigration après son départ du Brexit de l’Union européenne.

Les opposants ont critiqué les tentatives du gouvernement de resserrer les règles d’entrée et ont qualifié d’illégales ses propositions d’expulsion des demandeurs d’asile déboutés vers le Rwanda.

Ils ont également accusé des ministres, dont Braverman, de diaboliser les demandeurs d’asile et d’alimenter l’hostilité envers les personnes cherchant refuge avec une rhétorique incendiaire.

Mardi, Sunak a annoncé un nouvel accord avec l’Albanie, car un tiers de tous ceux qui arrivent dans les eaux britanniques cette année – près de 13 000 – viennent de ce pays.

En vertu de cet accord, les Albanais arrivant par bateau à travers la Manche seraient immédiatement renvoyés dans leur pays d’origine.