Un homme portant une boîte sur la tête a été filmé en train de cambrioler un magasin de réparation de téléphones en Floride avec une boîte en carton sur la tête, a rapporté Fox29. La police affirme qu’il a volé plus d’une douzaine d’iPhones et des milliers d’espèces. Il a ensuite été retrouvé et arrêté par la police.