REGARDER : Poutine devrait récolter les bénéfices de l’accord sur le nucléaire iranien avec les États-Unis, selon Netanyahu

L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exhorté les États-Unis à reconsidérer un accord nucléaire avec l’Iran, car tout financement pourrait finir par aider la Russie à soutenir son invasion de l’Ukraine.

“Je pense que nous devrions imposer de lourdes sanctions à l’Iran, et ceux qui préconisent la levée des sanctions, ce que ferait cet accord nucléaire s’il était signé, rapporteraient des centaines de milliards de dollars non seulement à l’Iran, mais aussi aux coffres de la Russie. également », a déclaré Netanyahu à Fox News Digital dans une interview exclusive.

“Donc, les gens disent:” Adoptons une position ferme contre la Russie “- [it’s] adoptent en fait une position souple alors qu’ils sont prêts à lever les sanctions contre l’Iran », a ajouté Netanyahu, qui vient de publier ses mémoires, « Bibi : mon histoire ». “Je serais beaucoup plus cohérent là-dessus.”

L’élection d’Israël dans deux semaines décidera si Netanyahu reviendra au poste de Premier ministre après avoir perdu de justesse le siège deux ans au profit d’une coalition de partis d’opposition. Netanyahu dit qu’il aborde une élection “en supposant” qu’il perdra, mais les sondages actuels montrent une légère majorité en sa faveur. Les Israéliens se rendront aux urnes le 1er novembre.

Netanyahu a déclaré que son premier objectif, s’il revenait en tant que Premier ministre, serait de « boucler le cercle de la paix » qu’il avait commencé avec les nations arabes lorsque lui et le président de l’époque Trump avaient lancé quatre accords de paix comprenant les accords d’Abraham et la la phase suivante consisterait à faire venir l’Arabie saoudite.

“Les accords d’Abraham n’auraient pas eu lieu sans l’approbation tacite des Saoudiens”, a expliqué Netanyahu. “Je vous dirai aussi que deux ans avant la signature des accords d’Abraham en 2018, l’Arabie saoudite a ouvert son ciel, son espace aérien aux vols d’Israël vers les pays du Golfe : des centaines de milliers d’Israéliens ont sillonné l’espace aérien saoudien pour atterrir à Dubaï et Abu Dhabi ou à Bahreïn.”

“De toute évidence, il y avait là une volonté de progrès”, a-t-il ajouté.

Mais il a souligné que le plus gros problème auquel Israël est confronté aujourd’hui est “l’Iran, l’Iran, l’Iran”, et que “tous les autres défis sont pâles en comparaison”.

“Si nous sommes menacés par un régime qui appelle à notre destruction, qui est armé d’armes de mort massive, c’est quelque chose que je m’engage à faire [handling],” il a dit.

Netanyahu a affirmé que la paix au Moyen-Orient et les progrès vers de nouveaux accords de paix reposaient sur la volonté d’Israël d’affronter l’Iran. Une partie de cette opposition comprend le rejet du Plan d’action global conjoint (JCPOA), également connu sous le nom d’Accord sur le nucléaire iranien, qu’il a qualifié de politique visant à “contenir un Iran nucléaire” plutôt qu’une politique qui pourrait “empêcher” un Iran nucléaire.

“C’est une erreur tragique pour le monde et pour l’Amérique”, a souligné Netanyahu. “Ne laissez pas les ayatollahs avoir des armes nucléaires. Ne les laissez pas devenir un État seuil qui peut être à des semaines de développer des armes nucléaires.”

“Si vous devez leur faire face, faites-leur face, car plus tard, quand ils auront des armes nucléaires, ce sera beaucoup plus difficile à faire, comme vous pouvez le découvrir à partir d’événements qui se déroulent ailleurs dans le monde”, a-t-il ajouté.

Les activités de l’Iran ont commencé à s’étendre au-delà du Moyen-Orient, maintenant que la Russie a commencé à utiliser le drone iranien Shahed-136, et que Téhéran a envoyé des membres du Corps des gardiens de la révolution pour former les troupes russes à l’utilisation des armes – un partenariat que Netanyahu a qualifié d'”horrible”.

“Je pense que c’est horrible, et oui, nous contrerions ces drones”, a déclaré Netanyahu. “Ils essaient en fait d’infiltrer l’espace aérien israélien avec ces drones, et [we] fermez-les. Ils les utiliseraient volontiers s’ils le pouvaient, mais nous prenons des mesures contre eux.”

“Mais cela vous dit simplement … deux choses, vraiment, à propos de ce régime”, a-t-il poursuivi. “L’un est l’utilisation de ces drones meurtriers contre des civils, que l’Iran a volontairement autorisé à se produire ; et, deuxièmement, regardez ce qui se passe en Iran lui-même – quand les gens pensaient donner à l’Iran un accord nucléaire qui ouvrait essentiellement la voie à des centaines de milliards de dollars pour construire un arsenal nucléaire, pour construire l’ICBM, des missiles balistiques intercontinentaux à ogives nucléaires… à un régime qui opprime son peuple.”

Netanyahu a profité de l’occasion pour faire l’éloge du peuple iranien – « en particulier les femmes courageuses » – qui protestaient contre le régime à la suite de la mort de Mahsa Amini, 22 ans.

“Ils disent:” Nous voulons notre liberté, nous voulons la liberté de décider de ce que nous publions, de ce que nous voulons sur nos têtes, de ce que nous disons, de notre façon de vivre “, a-t-il déclaré. “Quel courage. Quel esprit indomptable.”