L’affrontement entre le Portugal et la Bosnie-Herzégovine a été interrompu par un envahisseur de terrain qui s’est avéré être un fan de Cristiano Ronaldo. Ce fut un moment de rêve pour le jeune fan qui est entré sur le terrain avec un drapeau portugais. Ronaldo bénéficie d’un énorme nombre de fans à travers le monde et le choc de dimanche (IST) en était la preuve. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a disputé son troisième match sous les ordres du nouveau manager portugais Roberto Martinez qui a rejoint l’équipe après la débâcle de la Coupe du monde 2022.

L’envahisseur de terrain a réussi à éviter la sécurité alors qu’il courait vers Ronaldo. le serra dans ses bras et lui toucha les pieds. Le fan a également soulevé le capitaine du Portugal dans les airs alors que Ronaldo a également très bien géré la situation et a également frappé sa célébration emblématique « siu » avec lui, enfin, la sécurité a saisi l’homme et l’a escorté hors du terrain.

La vidéo et les images de l’incident sont devenues virales sur tous les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, le Portugal a remporté une victoire facile 3-0 contre la Bosnie-Herzégovine à l’Estadio do Sport Lisboa e Benfica. Le milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes a marqué un doublé et a également fourni une passe décisive pour offrir une performance sensationnelle dans l’équipe nationale. Alors que Bernardo Silva, récemment couronné en UEFA Champions League, a également inscrit son nom sur la feuille de match.

Ronaldo, qui fait sa 199e apparition pour le Portugal, n’a pas ajouté au record masculin de 122 buts internationaux. Alors que le Portugal mène le Groupe J avec neuf points, deux de plus que la Slovaquie, qui a battu l’Islande 2-1. Les deux premiers se qualifient pour le tournoi en Allemagne.

C’était le troisième match depuis que l’ancien entraîneur belge Roberto Martínez a pris le relais après le départ de Fernando Santos après la Coupe du monde. Le Portugal a battu les vairons du Luxembourg et du Liechtenstein lors des deux premiers matchs de Martínez. Son équipe n’a pas encore encaissé de but sous sa montre.