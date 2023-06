REGARDER | Petite école thaïlandaise en première ligne du changement climatique

L’élévation du niveau de la mer dévore lentement le village côtier thaïlandais de Ban Khun Samut Chin.

Environ 200 personnes s’accrochent à ce qui reste du village, dont une école avec quatre élèves.

Le village espère utiliser des circuits d’écotourisme pour collecter des fonds et éduquer le public sur leur lutte pour la survie.

Chaque matin, quatre enfants se tiennent pieds nus en ligne et chantent fièrement l’hymne national alors que le drapeau thaïlandais est hissé devant leur école, perché sur un doigt de terre entouré par la mer.

Ce sont les derniers élèves de l’école de Ban Khun Samut Chin, un village côtier à moins de 10 kilomètres de la périphérie de Bangkok qui est lentement dévoré par les vagues.

Environ 200 personnes s’accrochent au village, dans un aperçu de ce que l’avenir peut réserver à d’innombrables communautés côtières du monde entier alors que le changement climatique fait fondre les glaciers et les calottes glaciaires, entraînant une élévation du niveau de la mer.

« J’avais beaucoup d’amis, environ 20 ou 21 camarades de classe quand j’ai commencé la maternelle », explique Jiranan Chorsakul, 11 ans.

« Je suis un peu seul et j’aimerais que de nouveaux étudiants s’inscrivent. »

Dans un temple bouddhiste, soutenu par des poteaux alors qu’il s’avance loin dans les eaux troubles brun-vert de la baie de Bangkok, le chef du village, Wisanu Kengsamut, explique à l’AFP que deux kilomètres de terre ont été perdus dans la mer au cours des 60 dernières années.

« Derrière moi, il y avait un village et une forêt de mangroves et vous pouviez facilement marcher du village à ce temple… Les villageois ont commencé à se déplacer vers l’intérieur des terres, de plus en plus loin du temple », dit-il.

Aujourd’hui, les seuls signes visibles de l’endroit où se trouvait autrefois le village sont d’anciens poteaux électriques qui sortent de l’eau.

Vision du futur

Les climatologues des Nations Unies avertissent que le niveau de la mer a déjà augmenté de 15 à 25 centimètres depuis 1900, et que le rythme s’accélère, en particulier dans certaines régions tropicales.

Si les tendances au réchauffement se poursuivent, les océans pourraient monter de près d’un mètre supplémentaire autour des îles du Pacifique et de l’océan Indien d’ici la fin du siècle.

Les effets frapperaient durement la Thaïlande. On estime que 17% de la population du royaume – environ 11 millions de personnes – vivent près de la côte et dépendent de la pêche ou du tourisme pour leur subsistance.

Danny Marks, professeur adjoint de politique environnementale à la Dublin City University, a déclaré que Ban Khun Samut Chin est un avertissement frappant de ce à quoi pourrait ressembler un « monde ravagé par le climat ».

« Nous pouvons voir cela comme un microcosme austère du risque que l’élévation du niveau de la mer représente pour nous, en particulier dans le monde en développement », a-t-il déclaré à l’AFP.

La grave érosion à Ban Khun Samut Chin a été exacerbée par une mauvaise gestion de l’environnement local et des ondes de tempête rendues plus puissantes par le changement climatique.

Les nappes phréatiques ont été surexploitées et d’épaisses mangroves – qui servaient de barrière pour dompter les vagues – ont été détruites pour faire place à des élevages de crevettes.

Et les barrages en amont sur le Chao Phraya – la rivière qui traverse Bangkok et se déverse près du village – ont ralenti le dépôt de sédiments dans la baie.

Le village travaille depuis quelques années avec un projet de recherche de l’Université de Chulalongkorn pour mettre en place des piliers en bambou et en béton et replanter des mangroves pour retenir la mer.

Mais à long terme « ces mesures pourraient ne pas suffire à résister à la force de la nature et le village pourrait être perdu », dit Wisanu.

« Nous n’avons pas l’intention de déplacer le village plus à l’intérieur des terres parce qu’il n’y a plus de terres où nous déplacer, nous devons donc essayer de préserver ce que nous avons d’une manière ou d’une autre », dit-il.

Les appels au gouvernement pour obtenir de l’aide n’ont abouti à rien, ajoute-t-il.

« J’ai abandonné l’espoir que le gouvernement intervienne. Nous devons nous sauver. »

Avenir sombre

Le village a un programme de séjour chez l’habitant et espère utiliser des circuits d’écotourisme pour collecter des fonds et éduquer le public sur leur lutte pour la survie.

Les enfants étudient l’écologie locale, apprennent à identifier les plantes et les animaux, et pourraient un jour devenir des guides touristiques, explique la directrice de l’école, Mayuree Khonjan.

De retour dans la salle de classe ornée de quatre minuscules chaises et bureaux roses, Jiranan se concentre dur pendant que son professeur écrit des chiffres au tableau.

« Je veux être enseignant pour pouvoir transmettre mes connaissances à d’autres élèves. Je veux enseigner dans cette école, si elle est toujours là », déclare Jiranan.

Mais l’année prochaine, un garçon obtiendra son diplôme d’études secondaires et il ne restera que trois jeunes pour faire la queue et chanter l’hymne national chaque matin.