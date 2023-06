REGARDER | Pence propose de renverser Trump en tant que favori républicain de 2024

Mike Pence a lancé sa campagne présidentielle en présentant l’investiture républicaine comme un choix entre l' »imprudent » Donald Trump et la Constitution.

L’ancien vice-président américain Mike Pence a lancé sa campagne présidentielle mercredi en présentant la nomination républicaine comme un choix entre « imprudent » Donald Trump et la Constitution – arguant que la tentative de son ancien patron d’annuler les dernières élections devrait l’empêcher de revenir en 2024.

Offrant une défense fougueuse des politiques de la Maison Blanche de Trump, l’ancien animateur de radio et gouverneur de l’Indiana, profondément religieux, a déclaré qu’il était fier d’être aux côtés de son colistier « tous les jours » pendant l’administration 2017-21.

Mais il a tracé la ligne à l’incitation par le président de l’époque d’une foule à prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021, alors que Pence était à l’intérieur, supervisant la certification de la victoire électorale de Joe Biden.

« Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, en ce jour fatidique, les paroles du président Trump étaient imprudentes et ont mis en danger ma famille et tout le monde au Capitole », a déclaré Pence à ses partisans à Ankeny, Iowa.

« Le peuple américain mérite de savoir que ce jour-là, le président Trump a également exigé que je choisisse entre lui et la Constitution. Désormais, les électeurs seront confrontés au même choix. J’ai choisi la Constitution et je le ferai toujours. »

Pence s’est forgé une réputation de vice-président indéfectiblement loyal qui est resté aux côtés de Trump tout au long d’un scandale de quatre ans à la Maison Blanche et a amené la droite religieuse dans la tente.

Mais le refus du chrétien évangélique de suivre l’insistance de Trump et d’utiliser son rôle de président du Sénat pour saboter les élections de 2020 a fait de lui un paria avec la base fanatique de Trump – et le brandon populiste lui-même.

Pence a été contraint de fuir pour sauver sa vie lorsqu’une foule dirigée par Trump pour marcher sur le Capitole a franchi des barricades et a appelé à l’exécution du vice-président.

« Décence et civilité »

Pence, qui dans une vidéo de lancement plus tôt mercredi a insisté sur le fait que « Dieu n’en a pas encore fini avec l’Amérique », est le premier vice-président moderne à défier son ancien colistier pour la nomination de son parti.

Son annonce a souligné la corde raide qu’il devra marcher sur la campagne électorale alors qu’il tente de se distancer du chaos des années Trump tout en s’attribuant le mérite des gains qu’il pense que le pays a réalisés.

Pence a attaqué Trump pour avoir renoncé à des politiques conservatrices telles que des restrictions sévères à l’avortement et la responsabilité fiscale, et l’a accusé d’avoir rompu une promesse « le premier jour » de gouverner avec « décence et civilité ».

Interrogé sur les informations des médias selon lesquelles les avocats de Trump avaient été informés que leur client était la cible d’une enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche, Pence a déclaré à un auditoire de la mairie de CNN que « personne n’est au-dessus de la loi ».

« J’espère juste qu’il y aura un moyen pour eux d’aller de l’avant sans l’étape dramatique et drastique qui divise l’inculpation d’un ancien président des États-Unis », a-t-il ajouté.

Pence, qui fêtait son 64e anniversaire, a annoncé sa course présidentielle un jour après que l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie a rejoint le concours, promettant d’être le seul candidat qui ne tirerait pas ses coups contre Trump – toujours la figure républicaine dominante pour une grande partie de la pays.

« Petit homme pathétique »

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis et deux anciens gouverneurs, Nikki Haley et Asa Hutchinson, sont également dans la course.

Les sondages montrent que Trump est le premier favori écrasant, affichant régulièrement des avances sur DeSantis, deuxième, de plus de 30 points. Aucun des autres candidats – Pence inclus – n’atteint deux chiffres.

DeSantis s’est rendu mercredi dans le sud de l’Arizona, où il a vanté sa position ferme sur l’immigration et défendu la décision de son État d’envoyer des dizaines de migrants principalement vénézuéliens en Californie sur des vols charters depuis le Texas ces derniers jours.

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a menacé DeSantis d’accusations d’enlèvement – ​​le qualifiant de « petit homme pathétique » – pour l’opération financée par les contribuables, après que des responsables ont déclaré que les migrants avaient été induits en erreur en embarquant dans les avions avec de fausses promesses d’emploi.

DeSantis a répondu en critiquant les villes et les États « sanctuaires », comme la Californie, et a appelé à la « fermeture » de la frontière lors d’une table ronde à Sierra Vista avec des responsables de l’application des lois de Floride, d’Arizona et du Texas.

« Ce sont les politiques qu’ils ont (mises en place) », a déclaré DeSantis, critiquant l’approche plus détendue de la Californie en matière de contrôle de l’immigration.

« Et puis quoi? Quand ils doivent faire face à certains des fruits de cela, ils deviennent tout d’un coup très, très bouleversés à ce sujet. »