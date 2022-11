Le président chinois Xi Jinping a affronté le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Les deux hommes ont eu une conversation tendue au sommet du G20.

Xi s’est plaint de fuites de conversations entre lui et Trudeau.

Le président chinois Xi Jinping a réprimandé le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour des fuites présumées d’une réunion antérieure au sommet du G20, dans une rare manifestation publique d’agacement qui a été filmée.

Dans des séquences vidéo publiées par des diffuseurs canadiens mercredi, Xi et Trudeau peuvent être vus debout l’un près de l’autre et conversant via un traducteur lors du sommet sur l’île indonésienne de Bali.

“Tout ce dont nous avons discuté a été divulgué dans le journal; ce n’est pas approprié”, a déclaré un Xi souriant à Trudeau par l’intermédiaire de l’interprète.

“Et ce n’est pas… la façon dont la conversation a été menée, s’il y a de la sincérité de votre part”, a déclaré Xi, à quel point Trudeau l’a interrompu et s’est avancé vers le président chinois.

“Au Canada, nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc et c’est ce que nous continuerons d’avoir”, a déclaré Trudeau.

Il ajouta:

Nous continuerons à chercher à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d’accord.

Xi a regardé autour de lui lorsque Trudeau a répondu.

“Créons d’abord les conditions”, a répondu Xi par l’intermédiaire de l’interprète avant de sourire, de serrer la main de Trudeau et de s’éloigner.

Trudeau a eu des entretiens avec Xi, les premiers en plus de trois ans, lors du sommet du G20 mardi, selon des responsables canadiens.

Les médias ont déclaré que Trudeau avait soulevé de “sérieuses inquiétudes” concernant l’espionnage présumé et “l’ingérence” chinoise dans les élections canadiennes au cours de la discussion.

Interrogé plus tard lors d’une conférence de presse sur l’échange avec Xi, Trudeau a déclaré que “toutes les conversations ne seront pas toujours faciles, mais il est extrêmement important que nous continuions à défendre les choses qui sont importantes pour les Canadiens”.

La vidéo a capturé un rare moment franc pour le président chinois, dont l’image est soigneusement organisée par les médias d’État chinois.

La réunion initiale de mardi a duré 10 minutes et était une conversation informelle en marge du sommet, a déclaré une source gouvernementale canadienne à l’agence de presse Reuters.

Le Global Times, géré par l’État chinois, a déclaré que les deux dirigeants avaient eu une conversation “très brève” lors de la cérémonie d’ouverture du sommet.

“Trudeau a exprimé l’espoir à Xi qu’il aimerait avoir l’occasion de parler de la péninsule coréenne, de l’Ukraine, des relations Canada-Chine, de la biodiversité et d’autres questions, tandis que Xi a répondu que l’exigence clé pour les relations sino-canadiennes est de trouver un terrain d’entente. tout en gérant la ou les différences”, a rapporté jeudi le journal, citant une source anonyme.

Cette photo publiée par le Cabinet du Premier ministre du Canada montre le Premier ministre canadien Justin Trudeau (à gauche) s’adressant au président chinois Xi Jinping alors que Trudeau arrive au G20 à Bali. AFP Adam Scotti, Cabinet du premier ministre du Canada

Le Canada n’a pas publié de compte rendu officiel de la réunion, mais Trudeau a confirmé la conversation et les points qu’il a fait valoir à Xi lors d’une conférence de presse à la fin du G20.

Les relations entre les deux pays ont été mises à rude épreuve après l’arrestation en 2018 au Canada du dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou, en vertu d’un mandat d’extradition américain, et la détention ultérieure par la Chine de Michael Spavor, un homme d’affaires, et de Michael Kovrig, un expert régional de l’International Crisis Group. qui étaient accusés d’espionnage.

Les deux ont été libérés en septembre 2021 après la libération de Meng.

Les tensions entre le Canada et la Chine ont récemment refait surface.

Lundi, un employé du plus grand producteur d’électricité du Canada impliqué dans des recherches sur les matériaux des batteries a été accusé d’espionnage pour avoir prétendument tenté de voler des secrets commerciaux au profit de la Chine.

En novembre, le Canada a ordonné à trois entreprises chinoises de céder leurs investissements dans les minéraux critiques canadiens, invoquant la sécurité nationale.

Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, a déclaré à l’agence de presse Associated Press que Xi voulait probablement envoyer un message à Trudeau selon lequel le Canada ne sera pas autorisé à dicter les termes de la relation entre les deux nations et que Trudeau ferait mieux de prendre remarquer.

L’ancien ambassadeur a déclaré que c’était comme si Xi disait : “Vous devez être intelligent si vous voulez maintenir une quelconque relation avec nous”.

“C’est très inhabituel de voir Xi Jinping se livrer à ce genre d’exercice public pour critiquer quelqu’un”, a ajouté Saint-Jacques.