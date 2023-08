Regarder : Parineeti Chopra et Raghav Chadha visitent le temple Mahakal d’Ujjain

Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont récemment visité l’emblématique temple Mahakaleshwar à Ujjain, Madhya Pradesh. Leur voyage spirituel au temple eut lieu pendant le mois propice de Sawan.

Des photos et des vidéos devenues virales en ligne montraient le couple assis à l’intérieur du temple avec d’autres pèlerins. Alors que Parineeti pouvait être vu assis dans un sari rose, le chef du parti Aam Aadmi a été vu dans un dhoti jaune et une dupatta rouge autour du cou.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Le duo a exécuté la puja traditionnelle dans les locaux principaux du temple et a demandé la bénédiction des prêtres.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont fiancés à Delhi plus tôt cette année. Avant leur visite au Mahakal à Ujjain, les le couple s’est également rendu au Temple d’Or à Amritsar. Ils ont offert des prières au Gurdwara et effectué du seva. Le couple a profité de ses comptes médias spéciaux pour partager les photos de leur visite.

Avant d’officialiser leur relation, le couple a été aperçu ensemble dans divers lieux publics. Leurs rumeurs de rencontres ont commencé à circuler après avoir été photographiées dans un restaurant de Mumbai, suivies plus tard de quelques apparitions ensemble à l’aéroport. Ils ont également été repérés lors d’un match IPL.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Parineeti sera vu ensuite dans ‘Chamkila’ face à Diljit Dosanjh, réalisé par Imtiaz Ali. Le film est basé sur deux chanteurs punjabi populaires, Amarjot Kaur et Amar Singh Chamkila. L’actrice a notamment été vue pour la dernière fois dans le film de Sooraj Barjatya. ‘Uunchai’.