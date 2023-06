REGARDER | Nuits blanches, lettre à Nassar : les derniers jours d’Epstein révélés

Les documents obtenus par AP fournissent une nouvelle fenêtre sur le comportement d’Epstein pendant ses 36 jours de prison.

Il s’est plaint d’avoir du mal à s’adapter à la vie derrière les barreaux.

Epstein a été placé sous surveillance anti-suicide et, plus tard, en observation psychiatrique, selon les documents.

Deux semaines avant de mettre fin à ses jours, Jeffrey Epstein était assis dans le coin de sa cellule de prison de Manhattan, les mains sur les oreilles, désespéré d’étouffer le bruit des toilettes qui n’arrêtaient pas de couler.

Epstein était agité et incapable de dormir, ont observé les responsables de la prison, dans des dossiers récemment obtenus par l’Associated Press.

Il s’est qualifié de « lâche » et s’est plaint qu’il avait du mal à s’adapter à la vie derrière les barreaux après son arrestation en juillet 2019 pour trafic sexuel et complot fédéral – sa vie de luxe réduite à une cage en béton et en acier.

Le financier en disgrâce était sous observation psychologique à l’époque pour une tentative de suicide quelques jours plus tôt qui lui avait laissé des contusions et des écorchures au cou.

Pourtant, même après 31 heures de surveillance du suicide, Epstein a insisté sur le fait qu’il n’était pas suicidaire, disant à un psychologue de la prison qu’il avait une « vie merveilleuse » et « serait fou » d’y mettre fin.

Le 10 août 2019, Epstein était mort.

Près de quatre ans plus tard, l’AP a obtenu plus de 4 000 pages de documents liés à la mort d’Epstein auprès du Bureau fédéral des prisons en vertu de la loi sur la liberté d’information.

Jeffrey Epstein en 2004. Getty Images PHOTO : Rick Friedman, Getty Images

Ils comprennent une reconstruction psychologique détaillée des événements qui ont conduit au suicide d’Epstein, ainsi que ses antécédents médicaux, des rapports d’agence internes, des courriels, des notes de service et d’autres documents.

Pris ensemble, les documents que l’AP a obtenus jeudi fournissent le compte rendu le plus complet à ce jour de la détention et de la mort d’Epstein et de ses conséquences chaotiques.

Les dossiers aident à dissiper les nombreuses théories du complot entourant le suicide d’Epstein, soulignant à quel point les défaillances fondamentales du Bureau des prisons – y compris de graves pénuries de personnel et des employés qui prennent des raccourcis – ont contribué à la mort d’Epstein.

Ils ont jeté un nouvel éclairage sur la réponse confuse de l’agence fédérale des prisons après qu’Epstein ait été retrouvé insensible dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center, désormais fermé, à New York.

Dans un e-mail, un procureur impliqué dans l’affaire pénale d’Epstein s’est plaint d’un manque d’informations du Bureau des prisons dans les heures critiques qui ont suivi sa mort, écrivant qu’il était « franchement incroyable » que l’agence publie des communiqués de presse publics « avant de nous dire des informations de base pour que nous puissions les relayer à ses avocats qui pourront les relayer à sa famille ».

Dans un autre e-mail, un haut responsable du Bureau des prisons a fait une fausse suggestion au directeur de l’agence selon laquelle les journalistes auraient dû payer des employés de la prison pour obtenir des informations sur la mort d’Epstein parce qu’ils rapportaient des détails sur les manquements de l’agence – mettant en cause l’éthique des journalistes et les propres travailleurs de l’agence.

Les documents fournissent également une nouvelle fenêtre sur le comportement d’Epstein pendant ses 36 jours de prison, y compris sa tentative inédite de se connecter par courrier avec un autre pédophile de haut niveau : Larry Nassar, le médecin de l’équipe américaine de gymnastique reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement de dizaines d’athlètes.

La lettre d’Epstein à Nassar a été retrouvée renvoyée à l’expéditeur dans la salle du courrier de la prison des semaines après la mort d’Epstein.

L’enquêteur qui a trouvé la lettre a déclaré à un responsable de la prison par e-mail :

Il semble qu’il l’ait envoyé par la poste et qu’il lui a été retourné.

« Je ne sais pas si je dois l’ouvrir ou devrions-nous le remettre à quelqu’un? »

La lettre elle-même ne figurait pas parmi les documents remis à l’AP.

La veille de la mort d’Epstein, il s’est excusé d’une réunion avec ses avocats pour passer un coup de fil à sa famille. Selon une note d’un responsable d’unité, Epstein a déclaré à un employé de la prison qu’il appelait sa mère, décédée depuis 15 ans à ce moment-là.

La mort d’Epstein a exercé une surveillance accrue sur le Bureau des prisons et a conduit l’agence à fermer le Metropolitan Correctional Center en 2021.

Cela a déclenché une enquête de l’AP qui a révélé des problèmes profonds et jusque-là non signalés au sein de l’agence, le plus grand du ministère de la Justice. avec plus de 30 000 employés, 158 000 détenus et un budget annuel de 8 milliards de dollars.

Une note interne, non datée mais envoyée après la mort d’Epstein, attribuait les problèmes de la prison à « des niveaux de personnel gravement réduits, inappropriés ou manquants de formation, de suivi et de surveillance ».

La note de service détaille également les mesures que le Bureau des prisons a prises pour remédier aux défaillances révélées par le suicide d’Epstein, notamment en exigeant que les superviseurs examinent la vidéo de surveillance pour s’assurer que les agents effectuent les vérifications de cellule requises.

L’avocat d’Epstein, Martin Weinberg, a déclaré que les personnes détenues dans l’établissement subissaient « des conditions de détention médiévales auxquelles aucun accusé américain n’aurait dû être soumis ».

Weinberg a déclaré jeudi dans une interview téléphonique :

C’est triste, c’est tragique, qu’il ait fallu ce genre d’événement pour finalement amener le Bureau des prisons à fermer cette regrettable institution.

Les travailleurs chargés de garder Epstein la nuit où il s’est suicidé, Tova Noel et Michael Thomas, ont été accusés d’avoir menti sur les registres de la prison pour donner l’impression qu’ils avaient effectué les vérifications requises avant qu’Epstein ne soit retrouvé sans vie.

Le compagnon de cellule d’Epstein n’est pas revenu après une audience au tribunal la veille, et les responsables de la prison n’ont pas jumelé un autre prisonnier avec lui, le laissant seul.

Les procureurs ont allégué qu’ils étaient assis à leur bureau à seulement 4,6 mètres de la cellule d’Epstein, qu’ils ont acheté en ligne des meubles et des motos et qu’ils se sont promenés dans la zone commune de l’unité au lieu de faire les rondes requises toutes les 30 minutes.

Pendant une période de deux heures, tous deux semblaient avoir dormi, selon leur acte d’accusation.

Noel et Thomas ont admis avoir falsifié les entrées du journal, mais ont évité une peine de prison dans le cadre d’un accord avec les procureurs fédéraux. Des copies de certains de ces journaux ont été incluses parmi les documents publiés jeudi, avec les signatures des gardes expurgées.

Une autre enquête, menée par l’inspecteur général du ministère de la Justice, est toujours en cours.

Epstein est arrivé au Metropolitan Correctional Center le 6 juillet 2019.

Il a passé 22 heures dans la population générale de la prison avant que les autorités ne le transfèrent dans l’unité de logement spéciale « en raison de l’augmentation significative de la couverture médiatique et de la prise de conscience de sa notoriété parmi la population carcérale », selon la reconstruction psychologique de sa mort.

Epstein a déclaré plus tard qu’il était contrarié de devoir porter une combinaison orange fournie aux détenus de l’unité de logement spéciale et s’est plaint d’avoir été traité comme s’il était un « méchant » malgré son bon comportement derrière les barreaux.

Il a demandé un uniforme marron pour ses visites quasi quotidiennes avec ses avocats.

Lors d’un premier examen de santé, l’homme de 66 ans a déclaré qu’il avait eu plus de 10 partenaires sexuelles féminines au cours des cinq années précédentes.

Les dossiers médicaux ont montré qu’il souffrait d’apnée du sommeil, de constipation, d’hypertension, de douleurs lombaires et de prédiabète et qu’il avait déjà été traité pour la chlamydia.

Epstein a fait quelques tentatives pour s’adapter à son environnement de prison, selon les archives.

Il s’est inscrit pour un repas casher et a dit aux responsables de la prison, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il voulait l’autorisation de faire de l’exercice à l’extérieur.

Deux jours avant d’être retrouvé mort, Epstein a acheté pour 73,85 $ d’articles au commissaire de la prison, dont une radio AM/FM et des écouteurs.

Il lui restait 566 $ sur son compte lorsqu’il est décédé.

Les perspectives d’Epstein se sont détériorées lorsqu’un juge lui a refusé la libération sous caution le 18 juillet 2019, ce qui laisse entrevoir la possibilité qu’il resterait enfermé jusqu’au procès et peut-être plus longtemps.

S’il était reconnu coupable, il aurait encouru jusqu’à 45 ans de prison.

Quatre jours plus tard, Epstein a été retrouvé sur le sol de sa cellule avec une bande de drap autour du cou.

Epstein a survécu. Ses blessures n’ont pas nécessité d’aller à l’hôpital. Il a été placé sous surveillance anti-suicide et, plus tard, en observation psychiatrique.

Les agents de la prison ont noté dans des journaux de bord qu’ils l’avaient observé, « assis au bord du lit, perdu dans ses pensées », et assis « la tête contre le mur ».

Epstein a exprimé sa frustration face au bruit de la prison et à son manque de sommeil.

Au cours de ses premières semaines au Metropolitan Correctional Centre, Epstein n’avait pas son appareil respiratoire pour l’apnée du sommeil qu’il utilisait. Puis les toilettes de sa cellule ont commencé à faire des siennes.

« Il était toujours dans la même cellule avec des toilettes cassées », a écrit le psychologue en chef de la prison dans un e-mail le lendemain.

« S’il vous plaît, déplacez-le dans la cellule d’à côté quand il reviendra de la justice, car les toilettes ne fonctionnent toujours pas. »

La veille de la mort d’Epstein, un juge fédéral a descellé environ 2 000 pages de documents dans le cadre d’un procès pour abus sexuel contre lui.

Cette évolution, ont observé les responsables de la prison, a encore érodé le statut élevé d’Epstein.

Cela, combiné à un manque de relations interpersonnelles importantes et « l’idée de potentiellement passer sa vie en prison, étaient probablement des facteurs contribuant au suicide de M. Epstein », ont écrit des responsables.