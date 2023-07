REGARDER: Neeraj Chopra partage des images de lui s’entraînant pour la saison à venir

Le médaillé d’or olympique Neeraj Chopra a mis en ligne des images de lui s’entraînant à Potchefstroom, en Afrique du Sud, pour la saison à venir sur sa chaîne Youtube, où il a partagé des images des exercices de musculation qu’il fait pour se préparer.

Puisqu’il est lanceur de javelot, Neeraj Chopra doit se concentrer sur le renforcement de la force de son corps supérieur et inférieur. Il est également nécessaire pour l’Indien d’affiner des articulations et des groupes musculaires spécifiques en fonction de son style de lancer. Ainsi, des exercices comme les squats, les snatch, les fentes pondérées et les circuits temporels font également partie des séances de gym quotidiennes de Neeraj Chopra.

La plupart de ces exercices ont été conçus par l’expert en biomécanique Klaus Bartonietz, son entraîneur actuel. Auparavant, il s’entraînait avec le grand allemand Uwe Hohn.

Chopra a connu une année illustre en 2022, avant d’être mis à l’écart par une blessure qui l’a rendu incapable de participer aux Jeux du Commonwealth 2022.

Il a battu son précédent record national de 88,07 mètres avec un lancer de 89,30 mètres aux Jeux de Paavo Nurmi en Finlande. Ensuite, il a également remporté l’or aux Jeux de Kurotane en 2022.

Mais ce n’est qu’aux Championnats du monde d’athlétisme que son année a culminé.

Chopra est devenu le premier athlète masculin d’athlétisme et le deuxième Indien à remporter une médaille. Il a remporté la médaille d’argent avec un lancer de 88,13 mètres et a ramené la gloire en Inde.

Pour couronner l’année, il est également entré dans l’histoire en devenant le premier Indien à remporter le trophée de la Diamond League où le lancer de 88,44 m qu’il a réalisé lui a valu une victoire historique dans sa carrière.

Les fans peuvent s’attendre à ce que Neeraj soit en action aux Championnats du monde d’athlétisme en août, aux Jeux asiatiques 2022 en Chine en septembre et à la Diamond League.