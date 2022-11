REGARDER: Moment hilarant alors que les entraîneurs du Ghana prennent un selfie d’après-match avec Son Heung-min en larmes après la victoire de la Coupe du monde 2022

Il y a peu de moments pour un footballeur plus vulnérable et abject que ceux qui suivent immédiatement une défaite en Coupe du monde. Dans ces secondes et minutes angoissantes, la plupart des étoiles veulent juste que le sol les engloutisse.

Pour de nombreux joueurs, même parler à leurs propres coéquipiers est exagéré, sans parler de l’adversaire. Pourtant, le talisman sud-coréen Son Heung-min a dû endurer encore pire, alors qu’un groupe d’entraîneurs ghanéens a exigé un selfie avec l’attaquant de Tottenham Hotspur juste après que leur équipe ait écrasé la nation asiatique lors de la Coupe du monde 2022.

Les médias sociaux ont gloussé à la vidéo, qui est devenue virale à la suite d’un jeu passionnant qui aurait pu aller dans les deux sens. Le Ghana avait pris une avance de 2-0 en première mi-temps, seulement Son et ses coéquipiers ont égalisé en seconde. Mais un vainqueur tardif pour la nation africaine s’est avéré concluant.

Les entraîneurs du Ghana prennent un selfie avec un Son Heung-min en larmes après la victoire de leur nation sur la Corée du Sud 😅😳#Qatar2022

Alors que les caméras de la BBC tournaient autour du terrain après le match, profitant de la gloire et du chagrin d’amour, elles se sont arrêtées pour trouver trois membres du personnel d’entraîneurs du Ghana, téléphones à la main et bras autour des épaules de Son, prenant un selfie effronté. Leurs visages rayonnants et leur satisfaction contrastaient de façon hilarante avec la misère du pauvre Fils.

Les joueurs, le personnel et les fans du Ghana pourraient être pardonnés pour leurs célébrations animées, étant donné que la victoire était leur première au Qatar et leur donne une chance décente de se qualifier pour le tour suivant. Avant le choc du Portugal contre l’Uruguay plus tard dans la soirée, la victoire a placé le Ghana aux points avec la nation européenne en tête du groupe H.

La Corée du Sud, quant à elle, est en bas du classement après deux matches joués. Ils conservent toujours une chance de se qualifier pour les KO, mais leur sort n’est plus entre leurs mains.

Indépendamment de ce qui se passera à l’avenir, il est sûr de dire que les trois entraîneurs ghanéens ont déjà des souvenirs – et les photos pour les sauvegarder – pour durer toute une vie.