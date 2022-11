REGARDER | Midterms aux États-Unis: Biden salue «bonne journée pour la démocratie» alors que les républicains échouent

Le président américain Joe Biden a salué mercredi une “bonne journée pour la démocratie” après une performance étonnamment solide aux élections de mi-mandat.

Ce fut également une nuit décevante pour Donald Trump, qui comptait sur une grande représentation républicaine pour relancer une autre course à la Maison Blanche.

Biden a fait mieux que ses deux prédécesseurs démocrates, Barack Obama ou Bill Clinton, qui ont tous deux subi un coup de marteau lors de leurs premiers mi-mandats.

Le président américain Joe Biden a salué mercredi une “bonne journée pour la démocratie” après une performance étonnamment solide aux élections de mi-mandat, les républicains se rapprochant d’une faible majorité dans une seule chambre du Congrès.

Biden, tout en reconnaissant la frustration des électeurs, a déclaré qu’une “majorité écrasante” d’Américains soutenait son programme économique et a indiqué qu’il penchait pour briguer un second mandat en 2024, bien qu’il ait déclaré qu’il prendrait une décision au début de l’année prochaine.

Le parti sortant perd historiquement aux élections de mi-mandat et les républicains avaient espéré un balayage majeur après avoir martelé Biden sur une inflation obstinément élevée, beaucoup soutenant également des affirmations infondées sur la légitimité de sa défaite de Donald Trump il y a deux ans.

Biden a déclaré lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche :

C’était une bonne journée, je pense, pour la démocratie. Et je pense que c’était une bonne journée pour l’Amérique. Alors que la presse et les experts prédisaient une vague rouge géante, cela ne s’est pas produit.

“Bien qu’à certains égards, l’élection d’hier ait été quelque peu décevante, de mon point de vue personnel, ce fut une très grande victoire – 219 victoires et 16 défaites”, a déclaré Trump en référence aux candidats qu’il a personnellement approuvés.

En plus de voir plusieurs de ses candidats de haut niveau perdre, Trump a également vu son principal rival pour l’investiture présidentielle républicaine en 2024, Ron DeSantis, remporter une victoire écrasante pour rester gouverneur de Floride.

Les républicains semblent être sur la bonne voie pour récupérer la Chambre des 435 membres pour la première fois depuis 2018, mais par une simple poignée de sièges.

“Il est clair que nous allons reprendre la Chambre”, a déclaré le républicain Kevin McCarthy, qui espère être le prochain orateur de la chambre et qui a fait preuve de courage après que son parti n’ait pas remporté les 60 sièges qu’il avait prédits. .

Pour sa part, Biden a souligné dans un tweet que – bien que le décompte dans certains endroits soit toujours en cours – son parti « a perdu moins de sièges à la Chambre des représentants que la première élection de mi-mandat de n’importe quel président démocrate en au moins 40 ans ».

“Message clair et sans équivoque”

Une raclée électorale aurait sûrement soulevé des questions quant à savoir si Biden devrait se présenter à nouveau en 2024. Mais au lieu de cela, il a fait mieux que ses deux prédécesseurs démocrates, Barack Obama ou Bill Clinton, qui ont tous deux subi un coup de marteau lors de leurs premiers mi-mandats.

Interrogé sur ses projets lors de la conférence de presse de mercredi, Biden a déclaré qu’il avait toujours “l’intention de se représenter” – mais qu’il déciderait à coup sûr “au début de l’année prochaine”.

Le président le plus âgé des États-Unis, qui aura 80 ans ce mois-ci, Biden a salué les “nombres historiques” de jeunes qui ont voté et a souligné le soutien au droit à l’avortement, qui a été annulé en juin par une Cour suprême transformée par des personnes nommées par Trump.

“Les électeurs ont exprimé clairement leurs préoccupations”, a déclaré Biden. “Il y a encore beaucoup de gens qui souffrent.”

Il ajouta:

Ils ont envoyé un message clair et sans équivoque qu’ils veulent préserver notre démocratie et protéger le droit de choisir dans ce pays.

Biden, qui a siégé pendant 36 ans au Sénat, a également adopté un ton plus conciliant avec les républicains, affirmant qu’il travaillerait avec eux et que la “grande majorité” était “des gens décents et honorables”.

Avec trois courses clés qui n’ont pas encore été convoquées après le vote de mardi, le Sénat est resté en jeu, mais il penchait pour les démocrates et le contrôle pourrait dépendre d’un second tour des élections dans l’État du sud de la Géorgie en décembre.

Alors que la nuit a vu des victoires de plus de 100 républicains embrasser le “gros mensonge” de Trump selon lequel Biden a volé les élections de 2020, plusieurs acolytes triés sur le volet de l’ancien président ont échoué.

“Beaucoup de candidats qu’il a soutenus ont sous-performé et ont coûté à leur parti une chance de remporter des sièges qui auraient dû être gagnables”, a déclaré Jon Rogowski, professeur de sciences politiques à l’Université de Chicago.

“Non seulement les électeurs ont rejeté de nombreux candidats de Trump, mais ils ont également rejeté sa politique”, a déclaré Rogowski, citant l’avortement en exemple.

Lors d’initiatives de vote dans cinq États, les électeurs ont soutenu le droit à l’avortement en rejetant la décision de la Cour suprême dominée par les conservateurs en juin qui a annulé un droit constitutionnel à la procédure.

Les républicains n’avaient besoin que d’un siège supplémentaire pour prendre le contrôle du Sénat également divisé.

Mais mercredi, le seul siège à changer de mains est allé aux démocrates, avec John Fetterman, un champion des politiques économiques progressistes, triomphant en Pennsylvanie du célèbre médecin Mehmet Oz, approuvé par Trump.

Une maison tenue par les républicains pourrait encore faire dérailler l’agenda de Biden, lancer des enquêtes, saborder ses ambitions sur le changement climatique et examiner les milliards de dollars américains pour aider l’Ukraine à combattre la Russie.

Le sénateur républicain sortant du Wisconsin, Ron Johnson, a été déclaré vainqueur mercredi, mais le décompte des votes restants lors des courses au Sénat en Arizona et au Nevada pourrait prendre des jours.

La Géorgie doit organiser un second tour le 6 décembre après qu’aucun des candidats n’a franchi le seuil de 50 % nécessaire pour remporter la course au Sénat là-bas.