REGARDER | Meta met l’IA dans les lunettes intelligentes, les assistants numériques et plus encore

Mercredi, le chef de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que le géant de la technologie intégrait l’intelligence artificielle aux assistants numériques et aux lunettes intelligentes.

Mercredi, le chef de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que le géant de la technologie mettait l’intelligence artificielle dans les assistants numériques et les lunettes intelligentes dans le but de regagner le terrain perdu dans la course à l’IA.

Zuckerberg a fait ses annonces lors de la conférence des développeurs Connect au siège de Meta dans la Silicon Valley, le principal événement produit annuel de l’entreprise.

« Les progrès de l’IA nous permettent de créer différentes (applications) et personnalités qui nous aident à accomplir différentes choses », a déclaré Zuckerberg en ouvrant le rassemblement.

« Et les lunettes intelligentes vont à terme nous permettre de rassembler tout cela dans un format élégant que nous pourrons porter. »

Les lunettes intelligentes sont l’un des nombreux moyens par lesquels les entreprises technologiques ont tenté d’aller au-delà du smartphone en tant qu’appareil convivial, mais jusqu’à présent avec peu de succès.

Les lunettes intelligentes Meta Ray-Ban de deuxième génération, fabriquées en partenariat avec EssilorLuxottica, auront un prix de départ de 299 $ lorsqu’elles arriveront sur le marché le 17 octobre.

Les lunettes intelligentes offrent également aux utilisateurs la possibilité de diffuser ce qu’ils voient en temps réel, a déclaré Zuckerberg.

« Les lunettes intelligentes sont le format idéal pour permettre aux assistants IA de voir ce que vous voyez et d’entendre ce que vous entendez. »

Meta a également introduit 28 personnages IA avec lesquels les gens peuvent envoyer des messages sur WhatsApp, Messenger et Instagram avec des « personnalités » basées sur des célébrités telles que Snoop Dogg, Paris Hilton et la star de YouTube MrBeast.

Zuckerberg a démontré une interaction avec l’une de ces IA depuis la scène dans une discussion écrite, promettant que les nouveaux robots seraient bientôt exprimés.

« C’est notre premier effort pour former un groupe d’IA un peu plus amusant », a déclaré Zuckerberg.

« Mais écoutez, ce n’est qu’un début et ils ont encore beaucoup de limitations, que vous verrez lorsque vous les utiliserez. »

Il s’agissait de la première édition en personne de Connect depuis 2019, avant la pandémie, et des annonces sur l’IA générative étaient largement attendues.

Meta a adopté une approche beaucoup plus prudente que ses rivaux Microsoft, OpenAI et Google pour lancer des produits d’IA, en donnant la priorité aux petites étapes et en mettant ses modèles internes à la disposition des développeurs et des chercheurs.

‘Meilleure valeur’

Meta a également dévoilé la dernière version de son casque de réalité virtuelle Quest, doté de graphismes plus riches, d’un son amélioré et de la possibilité pour son utilisateur de voir ce qui l’entoure sans retirer son équipement, a montré une démonstration pour l’AFP.

« Cela va changer la donne et améliorer considérablement la capacité de ces casques », a déclaré Zuckerberg aux développeurs réunis dans la cour du siège de Meta.

Les casques Quest 3 coûtent à partir de 499 $ et seront expédiés le 10 octobre, selon Meta.

C’est nettement moins cher que le Vision Pro d’Apple, qui coûtera 3 499 dollars lorsqu’il sera disponible au début de l’année prochaine, aux États-Unis uniquement.

Le Quest 3 « sera le meilleur rapport qualité-prix du marché pendant longtemps », a déclaré Andrew Bosworth, directeur de la technologie de Meta, sous les rires du public.

Les nouveaux titres de jeux pour Quest 3 comprenaient Assassin’s Creed Nexus d’Ubisoft ainsi qu’un jeu Roblox.

Yory Wurmser, analyste principal d’Insider Intelligence, a déclaré :

Meta essaie de proposer au grand public une version très améliorée de la (réalité mixte).

Chris Cox, chef de produit de Meta, a plaisanté auprès des journalistes en disant que sa sœur se plaignait de finir souvent par frapper des meubles lorsqu’elle utilisait la réalité virtuelle, et ce problème disparaît lorsque l’équipement augmente numériquement le monde réel autour d’une personne.

« Nous pensons que la réalité mixte constitue un très grand pas par rapport à la réalité virtuelle, qui est fondamentalement une chose totalement occultée », a déclaré Cox.

« Cela contribuera à rendre cela plus utile pour davantage de personnes. »