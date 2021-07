REGARDER: Messi marque un coup franc SENSATIONNEL dans une performance d’étoiles pour propulser l’Argentine en demi-finale de la Copa America (VIDEO)

Cherchant à au moins égaler leur performance lors de la dernière édition de la compétition en se qualifiant pour les quatre derniers, les hommes de Lionel Scaloni s’appuyaient sur une performance de classe mondiale de leur capitaine et talisman.

Le numéro 10 n’a pas déçu, même s’il a fallu presque toute la première mi-temps pour sortir de l’impasse.

Dans la première grande occasion de noter de son équipe, il a frappé le poteau en lançant un long ballon vers le bas et en passant au but.

L’Argentine trouve une percée! Lionel Messi met en place Rodrigo De Paul avec une passe décisive 🇦🇷 pic.twitter.com/r8geQcEBHA – Objectif (@goal) 4 juillet 2021

À la 40e minute, cependant, Messi a trouvé la cible de l’Atletico Madrid Rodrigo de Paul lorsque le ballon s’est détaché, alors que Lautaro Martinez a été confronté au bord de la surface par le gardien Hernan Galindez.

Sans même lever la tête, il a décoché une passe sans regard à Paul qui a été écrasée dans le coin.

Lautaro Martinez a maintenant marqué 1️⃣3️⃣ buts en 2️⃣7️⃣ matchs pour l’Argentine 🔥 pic.twitter.com/jBRVbgPJN2 – Objectif (@goal) 4 juillet 2021

En seconde période, une tournure similaire des événements a vu Messi capitaliser lorsqu’Angel Di Maria a volé le ballon à un défenseur traînant.

Jouant un joli coup avec l’extérieur de son pied qui a parfaitement roulé dans le chemin de l’attaquant de l’Inter Milan, Martinez a porté le score à 2-0 avec un tir tonitruant dans le premier casier.

⁃ 4 buts, 4 passes décisives en Copa America 💥⁃ A marqué son 58e coup franc direct pour le club et le pays, rompant l’égalité avec Cristiano Ronaldo 👀⁃ Son 76e but pour l’Argentine lui vaut 1 timide de Pelé pour le plus par un Sud-Américain en internationaux masculins 🇦🇷Lionel Messi Messi pic.twitter.com/DG3DpKj941 – ESPN Inde (@ESPNIndia) 4 juillet 2021

Lionel Messi But sous cet angle 😍🐐 pic.twitter.com/rTkcrHQ8je — vinar (@vinarr__) 4 juillet 2021

Mais le numéro emblématique 10 n’a pas été fait là-bas.

Dans les arrêts de jeu, il a égalé son rival générationnel Cristiano Ronaldo en marquant son 58e coup franc direct pour le club et le pays, et n’est plus qu’à un peu moins de Pelé pour le plus grand nombre de buts d’un footballeur international masculin d’Amérique du Sud le 76.

Avec un total de quatre buts et quatre passes décisives lors de la compétition, le joueur de 34 ans est dans la forme de sa vie et plus affamé que jamais pour son premier trophée international majeur pour l’Argentine après avoir raté le dernier obstacle à trois reprises sur le continent. spectacle phare et une fois à la Coupe du monde sur le sol brésilien en 2014.

Un gol. Dos asistencias. Más ángulos del partido del 🔟 🇦🇷¿Qué más podemos pedir? 😍#VibraElContinente#CopaAméricapic.twitter.com/ItLjdgyT3f – Copa América (@CopaAmerica) 4 juillet 2021

« Les réalisations individuelles sont secondaires », a souligné Messi de ses derniers exploits d’après-match, tout en félicitant ses coéquipiers « pour le travail qu’ils font ».

« Nous sommes loin de chez nous depuis longtemps, nous étions la seule équipe qui n’a jamais cassé la bulle », il a souligné.

« C’était un match très difficile » Messi a continué.

« Nous connaissions la difficulté de l’Équateur. C’était l’un des grands objectifs : être parmi les [last] quatre. »

« Maintenant, il affrontera un adversaire coriace. Nous serons calmes et penserons à la Colombie. Nous devons y aller étape par étape et j’espère que nous pourrons atteindre cette fin précieuse », a-t-il conclu, tout en publiant plus tard une photo sur son compte Instagram avec la légende « Un pas de plus vers l’objectif ».

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Leo Messi (@leomessi)

Mais là où Messi était humble, Scaloni a prodigué ses éloges.

« En tant qu’amoureux du football, la meilleure chose qui puisse nous arriver est de l’apprécier et de lui souhaiter de jouer encore de nombreuses années. Même l’opposition l’apprécie quand ils l’affrontent », il a dit.

Appelant son skipper le « le plus grand joueur de tous les temps », Scaloni a ajouté : « Il est difficile d’avoir un joueur à sa hauteur – Neymar à un moment donné peut être un joueur similaire, mais ce que Leo fait, c’est se souvenir de lui [forever]. »

DOS ASISTENCIAS Y UN GOL 👽Messi es el Jugador del Partido 👏#VibraElContinente#CopaAméricapic.twitter.com/LANPDTHWfX – Copa América (@CopaAmerica) 4 juillet 2021

Comme mentionné, c’est la Colombie que l’Argentine affrontera après le chagrin de l’ami proche de Messi, Luis Suarez, à 12 mètres.

Après un score de 0-0 en temps réglementaire et en prolongation, David Ospina était le héros de Los Cafeteros en sauvant les tirs au but de Jose Maria Gimenez et Matias Vina.

La Colombie s’est imposée 4-2 aux tirs de barrage, pour exorciser les démons d’il y a trois ans jour pour jour, c’est-à-dire lorsqu’elle a perdu 4-3 contre l’Angleterre lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde à Moscou de la même manière.

Et lorsque les deux équipes se rencontreront aux premières heures de mercredi matin, l’Argentine espère faire mieux que le match nul 2-2 entre les deux équipes lors d’un match de qualification pour Qatar 2022 il y a un mois, où elles menaient deux en huit minutes mais ont gaspillé leur mener en seconde période.

Avant cela, ils s’étaient inclinés 2-0 face à leurs adversaires en demi-finale lors de l’édition 2019 de cette compétition lors des phases de groupes.

Mais quel que soit le vainqueur, ils affronteront samedi le Brésil, tenant du titre, ou le Pérou dernier finaliste au Maracana.