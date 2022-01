REGARDER: Medvedev explose devant l’arbitre en demi-finale de l’Open d’Australie

Daniil Medvedev a fait rage contre l’arbitre de chaise lors de sa demi-finale de l’Open d’Australie avec Stefanos Tsitsipas

Daniil Medvedev s’est déchaîné à l’Open d’Australie alors que la deuxième tête de série russe a déclenché une volée verbale contre l’arbitre de chaise après avoir affirmé que son rival grec Stefanos Tsitsipas enfreignait les règles en recevant un coaching en milieu de match.

Après avoir remporté le premier set de leur demi-finale à Melbourne, Medvedev était sur le point de perdre le second après avoir été battu deux fois par Tsitsipas – un rival avec qui il a une histoire tendue après de précédents affrontements sur le terrain.

Ce bilan d’animosité a pris une nouvelle tournure vendredi à la Rod Laver Arena alors que Medvedev a explosé contre l’arbitre du match Jaume Campistol, affirmant que Tsitsipas recevait l’entraînement de son père dans les tribunes – ce qui est contraire aux règles.

«Son père peut parler de tous les points. Es-tu stupide? » Medvedev a crié.

«Son père peut parler de tous les points. Répondez à ma question. Son père peut-il parler de chaque point?

« O mon Dieu, comment peux-tu être si mauvais en demi-finale d’un Grand Chelem ? » Medvedev a fait rage.

« Regarde moi! Je te parle! »

« Qu’est-ce que tu veux? » Campistol a répondu

« Pour lui donner du coaching [violation] parce que son père parle de chaque point », a crié Medvedev.

Tsitsipas a servi le set pour égaliser les choses à 1-1 au milieu des scènes explosives, mais le Grec a reçu un avertissement de temps pour son jeu lent.

Medvedev est parti en trombe entre les sets pour changer de vêtements alors qu’il tentait d’atteindre une quatrième finale du Grand Chelem et une deuxième consécutive à Melbourne.

HURLANT à l’arbitre. « Son père peut parler de tous les points ?! Es-tu stupide ? Son père peut parler de tous les points ?! Oh mon dieu ! Oh mon dieu tu es si mauvais, mec ! Comment peux-tu être si mauvais en demi-finale du Grand Chelem ? » pic.twitter.com/ubFYy4tUHq

Medvedev obtient une violation du code « obscénité visible » et retourne le fou.

LIRE LA SUITE: Medvedev vs Tsitsipas: des rivaux amers font face à un match de rancune colossal

Le Russe de 25 ans est le champion en titre de l’US Open et pourrait devenir le premier homme à enchaîner un premier titre du Grand Chelem avec une victoire lors de sa prochaine apparition dans un Major.

Plus tôt vendredi, Rafael Nadal a réservé sa place pour la finale de dimanche avec une victoire sur Matteo Berrettini, alors que l’Espagnol envisage ce qui serait un 21e titre record du Grand Chelem.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.