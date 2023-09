REGARDER: Max Fosh montre la carte inversée de l’arbitre UNO lors du match caritatif de Sidemen

Le match caritatif Sidemen est désormais devenu une tradition annuelle qui voit les plus grands YouTubers et créateurs de contenu se réunir et jouer un match de football pour collecter des fonds pour une œuvre caritative. C’était le cinquième match de charité du lot et c’était l’un des plus grands événements que les Sidemen aient produits. Ils ont rempli le stade de West Ham United alors que les fans se pressaient pour voir leurs stars préférées non seulement jouer au football, mais aussi les divertir.

L’un des moments les plus discutés du match est survenu lorsque le comédien YouTuber Max Fosh s’est présenté avec une carte inversée UNO à la 77e minute du match. Ce moment a laissé les fans divisés et tous les réseaux sociaux en ont parlé. Lorsque Max Fosh s’est attaqué au Miniminter de Sidemen, il a reçu un carton jaune de la part de l’arbitre Mark Clattenburg pendant le match. Mais Max Fosh a élaboré un plan et a eu une réponse parfaite au carton jaune et a sorti une carte UNO Reverse de sa poche.

Le match a été rempli de moments comme ceux-ci qui ont attiré les fans et diverti les téléspectateurs au maximum. Qu’il s’agisse du célèbre streamer Kai Cenat qui a marqué un but en position de hors-jeu et de le célébrer ou du streamer IShowSpeed ​​qui a raté un penalty contre KSI. Fosh s’est également avéré utile pour les YouTube All-Stars lors du match. Les All-Stars étaient menés par 2 buts dans le match avec un score de 4-2, Fosh est venu à la rescousse et a marqué un but époustouflant pour rapprocher les All-Stars dans le match.

Le match a été très excitant puisque le Sidemen FC a battu les All Stars pour la quatrième fois alors qu’ils menaient le match 8 buts à 5. Behzinga a été celui qui a tout commencé pour eux en marquant le premier but. Ce fut le meilleur moment du match car c’était son premier but dans l’histoire d’un match de charité et cela aussi dans le stade de West Ham United, une équipe qu’il soutient religieusement. Miniminter a lancé sa séquence car il n’a pas manqué une occasion de marquer un but lors de matches consécutifs et continue d’être en tête de la liste des buteurs lors des matchs de Sidemen Charity.

Harry Wrote2Show a également marqué un but pour le Sidemen FC et a ravi les fans alors que tout le monde attendait le moment où lui et Behzinga marquaient depuis des années. Mais le meilleur joueur du match a sans aucun doute été Manny qui a réussi un triplé en dominant le YouTube All-Stars et en menant le Sidemen FC à la victoire.