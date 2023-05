REGARDER: Manchester City et Pep Guardiola au bord de la finale de la Ligue des champions après un match nul à l’extérieur avec le Real Madrid

Le Real Madrid et Manchester City ont dû se contenter d’un match nul 1-1 lors du match aller de leur demi-finale de la Ligue des champions mardi soir, organisant une rencontre passionnante entre les deux équipes lors de leur rencontre lors du match retour au stade Etihad. Mercredi.

Les excellents buts de Kevin De Bruyne et Vinicius Jr. nous ont donné un match d’ouverture passionnant dans le match nul, mais le match nul signifie que nous ne sommes pas vraiment plus près de savoir si le célèbre triplé de City peut devenir une réalité.

Pep Guardiola a utilisé des développements tactiques intéressants pendant le match, utilisant Kyle Walker dans le rôle hybride d’arrière droit / arrière central, poussant John Stones au centre de la défense lorsque le Real Madrid avait le ballon.

L’Anglais assumerait alors sa position de milieu de terrain défensif à laquelle tout le monde s’est habitué cette saison lorsque Manchester City en avait la possession, bien que cela ait causé une légère confusion derrière lui. Walker, naturellement un arrière latéral qui se chevauche, a été clairement informé par Guardiola qu’il devait rester sur place, après quelques tentatives de courses galopantes au début du match.

Il a finalement adhéré à cela, ce qui a sans doute conduit au premier but du Real Madrid. Avec Walker beaucoup plus profond que d’habitude, l’arrière gauche du Real Eduardo Camavinga a ramassé le ballon au fond de sa moitié et avait beaucoup d’espace pour courir sur le flanc gauche.

Le positionnement de Walker a permis au Français de porter le ballon dans le dernier tiers, où il ne l’a envoyé à Vinicius Jr. que lorsque Walker a tenté de s’engager avec lui.

De là, la star de Selecao a frappé prodigieusement dans la lucarne du but d’Ederson. Bien sûr, Kevin De Bruyne a réussi à égaliser les scores en seconde période avec une finition faisant preuve de sa propre technique experte, organisant un match retour extrêmement pressurisé, avec une place en finale de la Ligue des champions en jeu.

Il sera certainement intéressant de voir ce que Guardiola et Carlo Ancelotti proposeront à leurs équipes la semaine prochaine.