REGARDER | Lula prend ses fonctions pour un troisième mandat à la présidence du Brésil

Luiz Inacio Lula da Silva a pris ses fonctions dimanche pour un troisième mandat à la présidence du Brésil, lors d’une cérémonie snobée par le dirigeant sortant Jair Bolsonaro, soulignant les profondes divisions dont hérite le vétéran de la gauche.

L’ancien métallurgiste de 77 ans, qui a précédemment dirigé le Brésil de 2003 à 2010, a prêté serment devant le Congrès, promettant de “maintenir, défendre et obéir à la constitution” alors qu’il revient à la tête de la plus grande économie d’Amérique latine après une crise amère. élection controversée en octobre.

Lula portait un costume bleu et une cravate pour la prestation de serment, qui a commencé par une minute de silence pour la légende du football brésilien Pelé et l’ancien pape Benoît XVI, tous deux décédés ces derniers jours.

Il a couronné un retour politique remarquable pour Lula, qui retourne au palais présidentiel moins de cinq ans après avoir été emprisonné pour des accusations de corruption controversées et annulées depuis.

Signe des cicatrices qui subsistent de la confrontation électorale brutale de Lula avec l’ancien capitaine de l’armée d’extrême droite Bolsonaro en octobre, la sécurité était exceptionnellement stricte lors de la cérémonie fastueuse à Brasilia.

Quelque 8 000 policiers ont été déployés, après l’arrestation la semaine dernière d’un partisan de Bolsonaro pour avoir posé un camion-citerne chargé d’explosifs près de l’aéroport de la capitale, un complot qui, selon lui, visait à “semer le chaos” dans le pays sud-américain.

La police a déclaré avoir arrêté dimanche un autre homme qui tentait d’entrer dans la zone sécurisée de la cérémonie inaugurale avec un couteau et des feux d’artifice.

Bolsonaro lui-même a quitté le Brésil pour l’État américain de Floride vendredi – apparemment pour éviter d’avoir à remettre l’écharpe présidentielle à son ennemi acharné, comme le veut la tradition.

Le camouflet n’a guère atténué l’esprit de fête de Lula et des dizaines de milliers de personnes qui se sont rendues à la cérémonie du Nouvel An et à un concert de célébration massif mettant en vedette des artistes allant de la légende de la samba Martinho da Vila à la drag queen Pabllo Vittar.

Des milliers de partisans de Lula de tout le pays ont formé des files massives pour filtrer à travers le cordon de sécurité, scandant des chants pro-Lula.

“Je suis excitée au-delà de toute mesure”, a déclaré à l’AFP l’enseignante à la retraite Zenia Maria Soares Pinto, 71 ans, après un voyage de 30 heures en bus depuis l’Etat méridional de Santa Catarina.

“J’ai tellement d’admiration pour son humilité, son engagement à faire en sorte que le peuple vive dans la dignité”, a ajouté Pinto, faisant partie d’une foule acclamant Lula devant l’hôtel où le nouveau président a passé la nuit.

L’opérateur de machine Valter Gildo, 46 ​​ans, l’a qualifié de “journée historique”.

“Aujourd’hui marque le retour d’un travailleur au palais présidentiel, quelqu’un qui se bat pour des causes sociales, pour les minorités, contre le racisme et l’homophobie, une personne qui représente le Brésil”, a-t-il déclaré.

Des dignitaires étrangers, dont 19 chefs d’État, étaient présents alors que Lula, qui avait précédemment dirigé le Brésil à travers un boom décisif de 2003 à 2010, a prêté serment pour un nouveau mandat de quatre ans.

Ils comprenaient les présidents d’un groupe de pays d’Amérique latine, l’Allemagne, le Portugal et le roi d’Espagne.

Après avoir prêté serment devant le Congrès, Lula se rendra au palais présidentiel de la capitale ultra-moderne, le Planalto.

Là, il montera une rampe jusqu’à l’entrée et recevra l’écharpe présidentielle brodée d’or et de diamants.

Les organisateurs de la cérémonie – dirigée par la future première dame Rosangela “Janja” da Silva – ont gardé secret qui donnera l’écharpe à Lula en l’absence de Bolsonaro.

Ce sera la première fois depuis la fin de la dictature militaire brésilienne de 1965-1985 qu’un nouveau président ne recevra pas l’écharpe jaune et verte de son prédécesseur.

– Appuyant sur la liste de tâches –

Lula fait face à de nombreux défis urgents dans le géant latino-américain, qui ressemble peu à la dynamo alimentée par les matières premières qu’il dirigeait dans les années 2000.

Il s’agit notamment de relancer la croissance économique, de freiner la destruction effrénée de la forêt amazonienne et de mettre en œuvre son ambitieux programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités.

Pendant ce temps, les marchés observent nerveusement comment Lula financera les dépenses sociales qu’il a promises, étant donné les finances publiques du Brésil surchargées.

Lula fera face à un Congrès dominé par les alliés conservateurs de Bolsonaro.

Signe de la polarisation du pays, les extrémistes manifestent devant les bases de l’armée depuis la courte victoire de Lula le 30 octobre, appelant à une intervention militaire pour l’empêcher de prendre le pouvoir.