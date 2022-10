REGARDER | L’Ukraine russe frappe un “signe de faiblesse”, selon le chef de l’OTAN

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la Russie perdait sur le champ de bataille.

Il a déclaré que les frappes russes sur les villes ukrainiennes étaient un signe de faiblesse.

Stoltenberg a déclaré qu’ils n’avaient vu aucun changement dans la position de la Russie, ils restaient vigilants.

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré mardi que la Russie frappait l’infrastructure de l’Ukraine pour compenser les pertes subies par ses troupes sur le champ de bataille et a promis que ses alliés “intensifieraient et maintiendraient” leur soutien à Kyiv.

“Je pense que ce que nous avons vu hier (lundi) est en fait un signe de faiblesse, car la réalité est qu’ils ne sont pas en mesure de progresser sur le champ de bataille. La Russie est en fait en train de perdre sur le champ de bataille”, a déclaré Stoltenberg à la veille d’une réunion. des ministres de la défense de l’OTAN.

“Donc, la façon dont ils sont capables de répondre est par des attaques aveugles contre des villes ukrainiennes, frappant des civils, des infrastructures critiques.”

La Russie a déclenché une vague de frappes de missiles à travers l’Ukraine après qu’une explosion a endommagé un pont clé vers la péninsule de Crimée annexée que le Kremlin a imputé à Kyiv.

Les partisans occidentaux de l’Ukraine se réuniront mercredi à Bruxelles pour discuter de nouvelles livraisons d’armes à Kyiv pour aider à se défendre et “libérer le territoire de l’occupation russe”, a déclaré Stoltenberg.

Il a salué les annonces des États-Unis et de l’Allemagne selon lesquelles des systèmes avancés de défense aérienne étaient en route et a déclaré qu’il attendait avec impatience “d’autres livraisons”.

Les alliés de l’OTAN ont acheminé des armes d’une valeur de milliards de dollars vers l’Ukraine pour qu’elle combatte l’invasion de Moscou et se démènent maintenant pour réapprovisionner leurs propres stocks en diminution.

Stoltenberg a dit :

Nous prendrons des décisions pour augmenter nos stocks de munitions et d’équipements, pour accélérer la livraison des capacités.

Les ministres de l’OTAN tiendront une réunion de leur groupe de planification nucléaire régulier après que le président russe Vladimir Poutine a fait monter les tensions avec des menaces voilées d’utiliser des armes nucléaires.

“Nous n’avons constaté aucun changement dans la posture de la Russie mais nous restons vigilants”, a déclaré le chef de l’Otan.

L’OTAN est sur le point de tenir son exercice annuel de dissuasion nucléaire, nommé Steadfast Noon, la semaine prochaine. Stoltenberg l’appelait “l’entraînement de routine”.

La réunion à Bruxelles cette semaine se concentrera également sur le renforcement de la protection des infrastructures critiques après des fuites suspectes dans les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l’Europe que l’OTAN a qualifié de “sabotage”.

Stoltenberg a déclaré que l’alliance avait “doublé notre présence dans la mer Baltique et la mer du Nord à plus de 30 navires soutenus par des avions de patrouille maritime et des capacités sous-marines”.

La Suède et le Danemark enquêtent actuellement sur les fuites. L’OTAN n’a pas officiellement attribué la responsabilité de l’incident.