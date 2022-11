REGARDER | L’Ukraine dit que ses forces sont entrées à Kherson après le retrait russe

Metin Aktas/Agence Anadolu via Getty Images

Les forces ukrainiennes entraient dans la ville de Kherson après que la Russie eut annoncé que ses troupes s’étaient retirées.

Kherson a été le premier centre urbain majeur à tomber aux mains des troupes russes après que le président Vladimir Poutine a annoncé l'”opération militaire spéciale” de Moscou en Ukraine.

L’Ukraine a déclaré vendredi que ses forces pénétraient dans la ville méridionale de Kherson et a salué une “victoire importante” après que la Russie a annoncé que ses troupes s’étaient retirées de la seule capitale régionale qu’elle avait capturée après près de neuf mois de combats.

L’annonce de la fin du retrait de Moscou est intervenue quelques heures après que les frappes russes ont tué sept personnes à Mykolaïv, une ville près de Kherson, que les troupes russes ont battue pendant des mois.

“Kherson revient sous contrôle ukrainien et des unités des Forces armées ukrainiennes entrent dans la ville”, a déclaré le ministère de la Défense sur les réseaux sociaux.

Il a ajouté que ses équipes d’artillerie avaient une vision claire des itinéraires de retraite de la Russie et a averti : “Toute tentative de s’opposer aux forces armées ukrainiennes sera stoppée”.

La Russie a annoncé plus tôt qu’elle avait fini de retirer ses troupes.

“Le transfert des troupes russes vers la gauche [eastern] rive du fleuve Dnipro a été achevée. Pas une seule pièce d’équipement militaire et d’armes n’a été laissée à droite [western] banque », a déclaré le ministère russe de la Défense.

‘Pas de regrets’

“L’Ukraine remporte une autre victoire importante en ce moment et prouve que quoi que dise ou fasse la Russie, l’Ukraine gagnera”, a écrit le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba sur les réseaux sociaux.

Il a posté une vidéo amateur montrant des Ukrainiens en train de retirer un panneau d’affichage près de Kherson qui proclamait : “La Russie est là pour toujours”.

Le parlement ukrainien a publié des photos de personnes portant des drapeaux ukrainiens dans le centre-ville.

Kherson a été le premier centre urbain majeur à tomber aux mains des troupes russes après que le président Vladimir Poutine a annoncé l'”opération militaire spéciale” de Moscou en Ukraine, et c’était la seule capitale régionale dont ses forces se sont emparées.

Sa reconquête complète par Kyiv serait un coup politique et symbolique pour Poutine et ouvrirait aux forces ukrainiennes une porte d’entrée vers toute la région de Kherson, avec un accès à la fois à la mer Noire à l’ouest et à la mer d’Azov à l’est.

Cela perturberait également un pont terrestre important pour la Russie entre son continent et la péninsule de Crimée, que Moscou a annexée à l’Ukraine en 2014.

Les responsables ukrainiens étaient initialement méfiants après que Moscou a annoncé cette semaine qu’elle attirerait des forces vers des positions défensives sur la rive est du fleuve à Kherson.

Alors que cela semblerait un revers russe majeur dans une région que Vladimir Poutine prétendait avoir annexée, le Kremlin a rejeté vendredi toute suggestion selon laquelle le statut de la région aurait changé après la retraite.

“C’est un sujet de la Fédération de Russie. Il n’y a pas de changement là-dedans et il ne peut pas y avoir de changement”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes.

La région de Kherson était l’un des quatre territoires ukrainiens que Poutine prétendait avoir annexés lors d’une grande cérémonie au Kremlin fin septembre, jurant à l’époque d’utiliser toutes les méthodes disponibles pour la défendre depuis Kyiv.

Attaque “cynique”

Interrogé par des journalistes pour savoir si la Russie regrettait maintenant d’avoir annexé Kherson, Peskov a déclaré que le Kremlin n’avait “aucun regret” à propos de cette décision.

L’annonce de Moscou qu’elle avait fini de battre en retraite à Kherson est intervenue après une frappe russe mortelle sur un immeuble résidentiel de la ville méridionale de Mykolaïv.

Les troupes russes n’ont pas réussi à capturer la ville de la mer Noire depuis l’Ukraine au début de leur invasion, mais ont lancé des roquettes et des missiles sur la ville assiégée pendant des mois.

Un journaliste de l’AFP présent sur les lieux de la grève a vu un trou béant creusé dans un immeuble résidentiel de style soviétique avec des secouristes en casques jaunes sur le site en train de déblayer les décombres.

Le gouverneur régional de Mykolaïv, Vitaliy Kim, a déclaré sur les réseaux sociaux que le bilan était passé à six.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la grève de “réponse cynique à nos succès au front”.

Il a annoncé jeudi soir que ses forces avaient repris plus de 40 villes et villages du sud de l’Ukraine lors d’une contre-offensive lancée en août.

Jeudi, les États-Unis ont annoncé un nouveau programme d’assistance à la sécurité de 400 millions de dollars pour Kyiv, comprenant des systèmes de défense et des missiles sol-air.

“(Avec) les attaques aériennes incessantes et brutales de la Russie contre les infrastructures civiles et critiques ukrainiennes, des capacités de défense aérienne supplémentaires sont essentielles”, a déclaré la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, aux journalistes.