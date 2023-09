REGARDER | L’Ukraine affirme que des « hauts gradés » de la marine russe ont été tués dans l’attaque du QG de la flotte de la mer Noire

L’Ukraine a déclaré samedi que des dizaines de personnes, dont des « commandants supérieurs de la marine russe », étaient mortes ou avaient été blessées lors d’une attaque au missile contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire, dans la ville portuaire de Sébastopol en Crimée.

« Les détails de l’attaque seront révélés dès que possible et le résultat est des dizaines de morts et de blessés parmi les occupants, y compris des commandants supérieurs de la flotte », a déclaré l’armée ukrainienne, ajoutant que la frappe avait eu lieu lors d’une « réunion des dirigeants de la marine russe ». se passait.