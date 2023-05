REGARDER: Lucas Moura court la moitié du terrain pour marquer un but étourdissant lors du dernier match pour Tottenham

Lucas Moura a signé à Tottenham avec un but brillant contre Leeds United à Elland Road lors de sa toute dernière apparition pour le club du nord de Londres.

Avec les Spurs 3-1 et la tête baissée de Leeds avec leur relégation au championnat à quelques minutes, Moura a remplacé Pedro Porro à la dernière minute.

Et à la cinquième minute du temps additionnel, l’ailier brésilien a récupéré le ballon à droite du milieu de terrain et a parcouru la moitié du terrain pour marquer un incroyable but en solo.

Harry Kane a donné l’avantage aux Spurs après seulement deux minutes et Porro a ajouté une seconde au début de la seconde période pour donner le contrôle aux visiteurs.

Leeds a ramené un but grâce à Jack Harrison après 67 minutes, mais Kane a rapidement rétabli l’avantage de deux buts de Tottenham avec son 30e but en Premier League de la saison et la frappe spéciale de Moura a complété une victoire 4-1 pour les hommes de Ryan Mason.

Lucas Moura avec le cadeau d’adieu parfait pour Tottenham ! 😍Un but solo tout à fait superbe lors de son dernier match pour le club. pic.twitter.com/GtjN3uJBbF28 mai 2023 Voir plus

C’était le premier but de la saison du joueur de 30 ans et un 39e en 221 apparitions sur cinq saisons et demie pour les Spurs depuis sa signature du PSG en janvier 2018.

Le Brésilien partira cet été, mais les fans de Tottenham se souviendront affectueusement de l’incroyable triplé qui a vu les Spurs passer de trois à trois pour battre l’Ajax à Amsterdam en demi-finale de la Ligue des champions en 2019.