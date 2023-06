REGARDER | L’Italie fait ses adieux à Berlusconi avec des funérailles nationales

Les personnes en deuil se sont réunies à Milan pour faire leurs adieux à l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi mercredi.

Son cercueil, orné de roses blanches et rouges, a été conduit à travers la ville de sa villa à Arcore au Duomo gothique de la ville, avec des personnes en deuil applaudissant et agitant le long de la route.

Des milliers de supporters du magnat – dont une délégation de son club de football de Monza – ont suivi les funérailles sur des écrans géants installés sur la place.

Les fidèles de l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi lui ont fait leurs adieux mercredi à Milan lors des funérailles nationales du milliardaire controversé, qui clôt un chapitre de 30 ans dans l’histoire du pays.

Le cercueil du magnat des médias, orné de roses blanches et rouges, a été conduit à travers la ville de sa villa à Arcore au Duomo gothique de la ville, avec des personnes en deuil applaudissant et agitant le long de la route.

Il a ensuite été transporté dans la cathédrale, escorté par une haie d’honneur, tandis que sa famille marchait derrière.

Des milliers de supporters du magnat – dont une délégation de son club de football de Monza – ont regardé sur des écrans géants installés sur la place, l’archevêque Mario Delpini diriger la cérémonie pour Berlusconi, décédé lundi à l’âge de 86 ans.

Des porteurs portent le cercueil de l’ancien Premier ministre italien et magnat des médias Silvio Berlusconi, devant la cathédrale Duomo de Milan le 14 juin 2023 à la suite de funérailles nationales. Piero Cruciatti/AFP

« Quand un homme est un politicien, alors il essaie de gagner. Il y a ceux qui l’exaltent et ceux qui ne le supportent pas », a déclaré Delpini dans son homélie.

« Quand un homme est un protagoniste, alors il est toujours sur scène. Il a ceux qui l’applaudissent et ceux qui le détestent », a-t-il déclaré.

Il ajouta.

Mais en ce moment d’adieu et de prière, que dire de Silvio Berlusconi ? C’était un homme : un désir de vivre, un désir d’amour, un désir de joie.

Berlusconi, adoré et détesté par les Italiens dans une égale mesure, était malade depuis plusieurs années, bien qu’il soit resté le chef officiel de son parti de droite Forza Italia, membre du gouvernement de coalition du Premier ministre Giorgia Meloni.

Immense vide

Lucia Diele, 30 ans, une fan de Berlusconi des Pouilles dans le sud de l’Italie, a décrit l’homme qui est entré en politique en 1994 et a été Premier ministre à trois reprises comme « le plus grand politicien de l’histoire de l’Italie ».

« Il laisse un vide énorme qu’il sera impossible de combler. Giorgia Meloni est un grand Premier ministre, mais personne ne prendra la place de Silvio », a-t-elle déclaré devant la cathédrale.

Son compatriote Luigi Vecchione, 48 ans, a déclaré que Berlusconi était « mon premier et dernier amour politique. C’est un jour très triste pour l’Italie ».

Le président italien Sergio Mattarella, Meloni et son partenaire de coalition Matteo Salvini, chef de la Ligue d’extrême droite, étaient aux funérailles, tandis que l’Union européenne était représentée par son commissaire à l’économie Paolo Gentiloni.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban était également présent, ainsi que l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, et le président irakien Abdel Latif Rashid.

LIRE | L’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, touché par le scandale, est décédé à l’âge de 86 ans

Premier ministre le plus ancien de l’histoire de l’après-guerre en Italie et réélu au Sénat l’année dernière, Berlusconi a été en proie à de multiples scandales juridiques et sexuels et célèbre pour ses gaffes controversées sur la scène internationale.

Il comptait le président Vladimir Poutine parmi ses amis – mais le dirigeant russe fait l’objet d’un mandat d’arrêt international et n’a pas pu se rendre en Italie.

Le photographe amateur Gianfranco Diletta, 65 ans, a déclaré être venu « immortaliser ce phénomène de masse ».

« Je n’ai jamais voté pour Berlusconi, qui a incarné pour l’Italie le populisme moderne des années 1990… et a été l’ami de Poutine jusqu’au bout, une erreur stratégique qui a mis en danger la sécurité nationale de l’Italie », a-t-il déclaré.

Berlusconi laisse dans le deuil sa petite amie de 33 ans, Marta Fascina, avec qui il a célébré un faux mariage l’année dernière et qui était à son chevet alors qu’il succombait à un type rare de cancer du sang.

Elle a été rejointe sur les premiers bancs par l’une des deux ex-femmes de Berlusconi et ses cinq enfants, dont certains ont aidé à diriger son empire, récemment estimé à environ 7 milliards de dollars.

Extrême

Les drapeaux ont été mis en berne sur tous les bâtiments publics à partir de lundi en hommage à un dirigeant dont l’influence s’étendait bien au-delà de la politique, grâce à ses nombreux intérêts télévisuels, journalistiques et sportifs.

Le Parlement a été suspendu pendant trois jours et le gouvernement a décrété un jour de deuil national mercredi, la première fois pour un ancien Premier ministre.

La décision a été critiquée par les détracteurs de Berlusconi, qui l’ont accusé de copinage, de corruption et de faire passer des lois pour protéger ses propres intérêts.

L’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi est décédé lundi à l’âge de 86 ans. Getty ImagesDan Kitwood/Getty Images

Le sénateur Andrea Crisanti s’est dit « fermement contre » de tels honneurs nationaux pour « quelqu’un qui n’avait aucun respect pour l’Etat », soulignant la condamnation définitive de Berlusconi pour fraude fiscale en 2013.

Rosy Bindi, ancienne chef de la Commission antimafia, a déclaré que c’était « inopportun » pour « une personne aussi controversée que Berlusconi », et le quotidien Repubblica a déclaré que la « fermeture institutionnelle » était « extrême » et l’a comparée au protocole britannique pour la reine Elizabeth II. décès.

Berlusconi a construit un mausolée en marbre inspiré du pharaon dans sa villa d’Arcore, près de Milan, pour abriter sa famille et ses amis à leur mort.

Sa famille prévoyait d’incinérer sa dépouille et de placer ses cendres dans le mausolée, ont rapporté les médias italiens.