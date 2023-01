REGARDER: Lisa Marie Presley a partagé des remarques lors du 88e anniversaire d’Elvis Presley à Graceland quelques jours avant sa mort

Quelques jours avant le décès de Lisa Marie Presley le jeudi 12 janvier, elle a assisté à un événement à Graceland à Memphis pour honorer son père, Elvis Presley, pour ce qui aurait été sa célébration du 88e anniversaire.

Au cours de ses brèves remarques au domaine, elle a remercié les supporters enthousiastes et a applaudi leur volonté de voyager du monde entier pour visiter la maison personnelle du roi du rock ‘n roll.

“Ça fait un moment; tu m’as manqué”, a ouvert Presley dimanche.

Après qu’un membre du public ait crié : “Nous t’aimons, Lisa”, elle a répondu : “Et je t’aime.”

“Je n’arrête pas de dire que vous êtes les seules personnes qui peuvent me faire sortir de chez moi. Je ne plaisante pas”, a ajouté Presley, faisant rire les personnes présentes.

“Aujourd’hui, il [Elvis Presley] aurait eu 88 ans. C’est difficile à croire”, a déclaré sa fille. “Je pense qu’il serait fier.”

“Cette année a été une année incroyable”, a ajouté Presley.

Elle a également commenté le film “Elvis”, sorti en 2022, en grande pompe. Austin Butler (“Once Upon a Time in Hollywood”, “The Dead Don’t Die”) a joué le rôle principal dans le drame musical qui a montré l’enfance de la star et son ascension vers la gloire dans les années 1950.

Le film mettait également en vedette Tom Hanks, qui jouait le manager d’Elvis, le colonel Tom Parker.

“Je pense que le film était incroyable”, a déclaré Presley le dimanche 8 janvier. “J’en suis très fier et j’espère que vous l’êtes aussi.”

La Presley à la voix douce a également déclaré qu’elle “appréciait vraiment” la façon dont les gens “viennent du monde entier” pour visiter Graceland et honorer son père.

“C’est émouvant pour moi et ma famille. Merci”, a-t-elle déclaré avant de saluer la foule et de quitter la scène.

Lisa Marie Presley, fille unique des icônes Elvis Presley et Priscilla Presley, est décédée jeudi. Elle avait 54 ans.

“Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie. Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun, et demandent l’intimité pendant cette période très difficile”, a déclaré le représentant de Priscilla dans une déclaration à Fox News Digital.

Dans une déclaration à People, Priscilla a également ajouté: “C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a quittés. Elle était la femme la plus passionnée, forte et aimante que j’aie jamais connue. Nous demandons pour la vie privée alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autre commentaire.”

Presley a été emmené jeudi à l’hôpital de Los Angeles après que les adjoints du shérif ont répondu à un “appel sans respiration”, ont confirmé les autorités à Fox News Digital.

Elle a ensuite été déclarée décédée. Elle est née le 1er février 1968.

