REGARDER: Lionel Messi regardé par Leonardo DiCaprio lors de la dernière victoire de l’Inter Miami

Lionel Messi est devenu la plus grande star de la MLS dès son arrivée à l’Inter Miami, mais il a dû partager la superstar lors de leur victoire contre le LAFC : un certain Leonardo DiCaprio était présent.

Leo, l’ancien lauréat d’un Oscar, n’a pas vu Leo, sept fois vainqueur du Ballon d’Or, figurer sur la feuille de match comme il l’a fait 11 fois depuis le début de sa carrière à l’Inter Miami, mais ce ne devait pas être une lutte titanesque comme Messi a fourni deux passes décisives pour aider son équipe à remporter un confortable triomphe 3-1 en Californie dimanche soir.

Alors que Messi semblait généralement à l’aise sur le terrain, DiCaprio semblait tout aussi décontracté lorsqu’il apercevait le GOAT (c’est-à-dire FFT vérifié d’ailleurs) – en dégustant une glace.

Leo regarde Leo 🤩Leonardo DiCaprio à Los Angeles pour regarder Messi et #InterMiamiCF affronter #LAFC pic.twitter.com/XOUTKBwLPR4 septembre 2023 Voir plus

L’étoile de le loup de Wall Street et Il était une fois… à Hollywood n’était pas la seule star présente au stade BMO : l’acteur Owen Wilson, la pop star Selena Gomez, l’icône de la NBA LeBron James et même le prince Harry étaient également là pour voir Messi en action.

Facundo Farias a ouvert le score pour l’Inter Miami, avant que Messi ne place son ancien coéquipier de Barcelone Jordi Alba et un autre Leonardo, Campana, pour donner l’avantage aux Hérons 3-0.

Ryan Hollingshead a ajouté une consolation tardive pour les hôtes, mais Messi reste invaincu après trois apparitions en MLS.

La prochaine étape pour l’Inter Miami de Tata Martino sera un affrontement à domicile contre le Sporting Kansas City ce dimanche.

Cependant, ce match tombe pendant la trêve internationale, donc Messi ne sera pas disponible.

Au lieu de cela, le capitaine vainqueur de la Coupe du monde 2022 peut s’attendre à participer aux éliminatoires de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026 contre l’Équateur et la Bolivie.

