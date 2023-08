REGARDER: Lionel Messi marque une frappe sensationnelle alors que l’Inter Miami remporte la Coupe de la Ligue

Lionel Messi a marqué un but merveilleux et converti son penalty lors de la fusillade alors que l’Inter Miami battait Nashville pour remporter la Coupe de la Ligue samedi soir.

L’attaquant argentin a rejoint le club basé en Floride de David Beckham en juillet après avoir quitté le Paris Saint-Germain et a soulevé une équipe qui se trouve en bas du tableau de la MLS avec la compétition interrompue pour la Coupe des Ligues.

Entrant dans la finale contre Nashville, Messi avait marqué neuf buts en six matchs de Coupe des Ligues et il en a ajouté un autre dans un style spectaculaire samedi alors qu’il ramassait une balle lâche juste à l’extérieur de la surface, contournait un défi puis enroulait un tir imparable entre deux rivaux. défenseurs et dans la lucarne.

C’était un but ridicule mais que nous avons vu tant de fois au cours de sa merveilleuse carrière avec Barcelone, le PSG et l’Argentine.

Fafa Picault de Nashville a égalisé juste avant la pause et les scores sont restés au même niveau, donc le match est allé aux tirs au but.

Hors de ce monde. 💫Inclinez-vous, Leo Messi. pic.twitter.com/qm90VJtVbc20 août 2023 Voir plus

Messi est allé le premier et a converti son coup de pied lors de la fusillade, qui mettait en vedette les 22 joueurs, et Miami a remporté le trophée après une victoire 10-9.

« C’est la première fois que je vois [Messi] jouer en direct », a déclaré l’entraîneur de Nasville Gary Smith après le match. « Et je pense que ce que je retiendrais, c’est qu’il y a des moments dans le match où il est tout simplement injouable. Ce n’est pas sur une période prolongée. Ce n’est pas pour 90 minutes.

« Il y a des fenêtres, où il prend vie et il est presque impossible de faire face à ce qu’il veut faire. »

Et il a dit à Apple TV : « Pour être parfaitement honnête, si ce n’était pas pour l’homme du moment [Messi] dans leur groupe, nous aurions gagné ce soir. »

Plus d’articles sur Lionel Messi

Le président de Barcelone, Joan Laporta, affirme Messi était « très proche » d’un retour au club catalan avant de rejoindre l’Inter Miami.

Messi a été rejoint à Miami par les anciens coéquipiers de Barcelone Sergio Busquets et Jordi Alba, mais il n’y aura pas de retrouvailles avec son ami proche Luis Suarez – pour l’instant du moins.

Pendant ce temps, certaines équipes de la MLS jouent sur du gazon artificiel et on ne sait pas si Messi sera prêt à jouer sur cette surface. Sa présence face à Charlotte en octobre est donc dans le doute.