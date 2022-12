REGARDER: Lionel Messi marque le troisième but de l’Argentine en finale de la Coupe du monde

Lionel Messi a-t-il marqué le but pour faire gagner à l’Argentine sa troisième Coupe du monde ?

Il fallait que ce soit lui : le petit génie était là pour amorcer le mouvement et le terminer, renvoyant la balle sur un rebond. VAR a dû confirmer qu’il était de la partie – et qu’il avait franchi la ligne.

C’est aussi le but qui l’a placé devant Kylian Mbappe dans la course au Soulier d’or.

L’Argentine a été de loin la meilleure équipe pendant près de 80 minutes du match, commençant en tête, dominant le ballon et obtenant la percée 23 minutes après. une sanction controversée a été infligée pour une faute sur Angel Di Maria. Naturellement, Lionel Messi – dont tout le monde parlait avant le match – est intervenu fente à la maison à partir de 12 mètres .

Di Maria a été au cœur de tout pour le deuxième but aussi, couronner un beau mouvement d’équipe . La star de la Juventus, de retour dans l’alignement après avoir lutté contre une blessure tout au long du tournoi, s’est convertie pour donner à l’Albiceleste ce qui ressemblait à une avance inattaquable. Didier Deschamps a réagi courageusement, effectuant un double remplacement avant la mi-temps, en éliminant Olivier Giroud et Ousmane Dembele pour Randal Kolo Muani et Marcus Thuram.

Le match semblait terminé, la France semblant particulièrement terne jusqu’à ce que Kylian Mbappe s’apprête à changer de procédure . Nicolas Otamendi a donné un penalty, faisant tomber Kolo Muani, donnant à l’attaquant du PSG l’opportunité de se convertir et de rejoindre un club d’élite de joueurs pour marquer dans plusieurs finales. Moins de 90 secondes plus tard, c’était Mbappe au doublé – se balançant vers le ballon dans un mouvement de ciseaux pour mettre les Bleus au niveau.

Une victoire pour l’Argentine leur permet de remporter leur troisième trophée de la Coupe du monde.