REGARDER: Lionel Messi marque le but le plus rapide de sa carrière après 79 secondes, canalise Inner Maradona en battant 3 joueurs

Lionel Messi a marqué un but après seulement 79 secondes, la frappe la plus rapide de sa carrière alors qu’il aidait l’Argentine à gagner 2-0 contre l’Australie lors d’un match amical international à Pékin jeudi.

L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a lancé un effort somptueux depuis le bord de la surface après seulement 79 secondes après le coup d’envoi, alors que l’Australie était défaite après à peine une minute après le départ.

C’est une foule à guichets fermés de plus de 50 000 personnes qui est venue voir le phénomène argentin en chair et en os, quelques jours après que Messi a annoncé sa décision de rejoindre le club Inter Miami, basé à la Major League Soccer.

Ce fut une superbe frappe du joueur de 35 ans, sous un angle serré pour donner l’avantage à son équipe contre les Socceroos.

Regardez la merveilleuse frappe de Lionel Messi alors qu’il marque le but le plus rapide de sa carrière:

Plus tard dans le match, l’attaquant talismanique est passé en mode bête alors qu’il dribble trois défenseurs pendant l’un des moments les plus accrocheurs du match. Connu pour son régulateur de vitesse et ses dribbles, Messi a laissé trois défenses dans son sillage après avoir été tiré par l’un des joueurs et avec une touche de feinte, il a laissé les deux autres chasser les ombres.

Regardez les chaînes de Messi à l’intérieur de Maradona, bat trois défenseurs australiens d’un seul coup:

Même si l’Australie a concédé tôt, ils auraient pu être à égalité grâce aux efforts de Mitchell Duke, mais leur héros vainqueur de la Coupe du monde, Emiliano Martinez, est venu à leur secours.

En seconde période, Messi et son compatriote Angel di Maria se sont rapprochés mais ont été refusés par Mat Rya, mais l’Argentine avait une avance de 2-0 grâce à l’Allemand Pezzella qui s’est dirigé de près.

Au milieu de la seconde mi-temps, un jeune fan vêtu d’un maillot argentin a envahi le terrain et a brièvement embrassé Messi avant d’être emporté par des agents de sécurité.

L’ambiance à Pékin était telle que l’entraîneur argentin Lionel Scaloni avait le sentiment que l’Albacileste jouait dans son propre jardin.

« Aujourd’hui, le stade avait l’air de jouer en Argentine », a déclaré l’entraîneur vainqueur de la Coupe du monde.