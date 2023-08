REGARDER: Lionel Messi marque après un joli mouvement d’équipe lors de ses débuts en MLS pour l’Inter Miami

Lionel Messi est sorti du banc pour marquer contre les Red Bulls de New York lors de sa première apparition pour l’Inter Miami en Major League Soccer samedi soir.

Après avoir mené l’équipe de Floride au titre de la Coupe des Ligues, l’attaquant argentin a débuté sa carrière en Major League Soccer avec un autre but et une victoire à New York.

Le milieu de terrain paraguayen Diego Gomez a donné l’avantage à Miami après 37 minutes et Messi a dû attendre l’heure de jeu pour entrer sur le terrain, effectuant un triple remplacement avec son ancien coéquipier de Barcelone Sergio Busquets et DeAndre Yedlin.

Pour son premier but en saison régulière pour le club 🎉Cremaschi ▶️ Messi !#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ27 août 2023 Voir plus

Après avoir remplacé l’attaquant équatorien Leonardo Campana, Messi s’est montré plus calme que d’habitude mais a tout de même terminé la soirée sur la feuille de match suite à un mouvement impressionnant en fin de match.

Jordi Alba a remis le ballon à Messi de manière acrobatique et l’Argentin, entouré de plusieurs défenseurs new-yorkais dans la zone, a envoyé un ballon parfaitement pondéré à Benjamin Cremaschi au deuxième poteau et a continué sa course pour marquer le retour avec 89. minutes jouées.

Le passage du jeu rappelle plusieurs de ses moments marquants à Barcelone et a vu le joueur de 36 ans terminer avec un but lors de ses débuts en MLS.

Messi compte désormais 11 buts en neuf apparitions depuis sa signature à Miami plus tôt cet été, dont 10 en sept matchs de Coupe des Ligues.

La victoire de Miami à New York les fait sortir du bas du classement, mais ils devront réaliser un parcours impressionnant afin de s’assurer une place dans les séries éliminatoires de la MLS plus tard cette année.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, affirme Messi était « très proche » d’un retour au club catalan avant de rejoindre l’Inter Miami.

Messi a été rejoint à Miami par ses anciens coéquipiers de Barcelone Sergio Busquets et Jordi Alba, mais il n’y aura pas de retrouvailles avec son ami proche Luis Suarez – pour l’instant du moins.

Pendant ce temps, certaines équipes de la MLS jouent sur du gazon artificiel et il n’est pas clair si Messi sera prêt à figurer sur cette surface. Sa présence contre Charlotte en octobre est donc dans le doute.