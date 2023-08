Lionel Messi a pris d’assaut les États-Unis, marquant cinq buts lors de ses trois premiers matchs avec l’Inter Miami alors que le club MLS vise le titre de la Coupe de la Ligue.

Il a marqué une autre paire contre Orlando City alors que l’Inter Miami se qualifiait pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 3-1.

Après avoir trouvé la cible lors d’un affrontement en Coupe des Ligues avec Atlanta United, Messi a pointé son bras vers ceux sur la ligne de touche avant de serrer le poing. Il a d’abord été suggéré qu’il faisait un geste «tiens ma bière» envers David Beckham – à la suite de son étonnant déménagement en Amérique que l’icône de Manchester United a aidé à organiser – mais Antonela Roccuzzo a révélé plus tard que Messi avait exécuté une routine liée à Thor dans la direction de ses fils.

De nombreux fans se sont demandé quelle était sa signification, mais il semble que la famille de Messi le savait. S’adressant à Instagram, l’épouse de Messi, Antonela Roccuzzo, a subtilement révélé le sens de sa célébration. Elle a posté une image de Messi effectuant la célébration et a également ajouté un Thor GIF. On sait que le fils aîné de Messi, Thiago, est un grand fan de Marvel et Thor est son super-héros préféré. Il semble donc que Messi ait voulu rendre hommage au héros asgardien.

Messi était ensuite de retour en Coupe de la Ligue contre Orlando City mercredi, avec un autre doublé enregistré.

L’Argentin a continué à suivre sa tendance des célébrations basées sur Marvel, même pour ses enfants, alors qu’il célébrait son récent but pour l’Inter Miami avec le signe emblématique « Wakanda Forever » en hommage à Black Panther de Marvel.