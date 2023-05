REGARDER | L’incendie d’une auberge de jeunesse en Nouvelle-Zélande fait 6 morts

Un incendie dans une auberge de jeunesse à plusieurs étages à Wellington, en Nouvelle-Zélande, a fait plusieurs morts, a déclaré mardi les services d’incendie et d’urgence de Nouvelle-Zélande (FENZ) dans un communiqué.

« Il y a encore un certain nombre de personnes portées disparues, mais ce nombre, ainsi que le nombre de décès, ne peut pas être confirmé pour le moment », ajoute le communiqué, sans préciser de chiffre exact.

Le Premier ministre Chris Hipkins a déclaré à l’émission de télévision matinale AM ​​que six personnes étaient mortes et la police a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le nombre de morts soit inférieur à 10.

L’incendie s’est déclaré au dernier étage du Loafer Lodge de 92 chambres sur Adelaide Road à Newtown juste après minuit mardi. FENZ a déclaré que 52 personnes ont jusqu’à présent été comptabilisées.

« Il s’agit d’un événement tragique pour toutes les personnes impliquées. Mes sincères condoléances vont aux proches de ceux qui ont perdu la vie », a déclaré le commandant du district, le commandant Nick Pyatt, dans le même communiqué.

LIRE | Le bilan des incendies à l’hôpital de Pékin s’élève à 29 morts

Il a ajouté que des incendies comme celui-ci sont rares.

Piatt a ajouté :

Il s’agit d’un incendie qui n’arrive qu’une fois tous les dix ans à Wellington. C’est le pire cauchemar pour nous.

Les équipes restent sur les lieux de l’incendie mardi matin pour terminer les travaux de nettoyage, mais il existe un risque d’effondrement du toit, elles travaillent donc de manière à gérer ce risque, indique le communiqué.

Les habitants sont priés de rester chez eux et de garder les fenêtres fermées. L’une des principales routes menant à la ville a été fermée et la circulation est déviée.