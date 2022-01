REGARDER | L’hôpital de Boston n’effectuera pas de transplantation cardiaque sur un patient qui a refusé le vaccin Covid-19

Si vous tombez sur des informations de vaccination Covid-19 auxquelles vous ne faites pas confiance, lisez Les mythes du vaccin Covid-19 sont démystifiés : obtenez les faits ici. Si vous ne trouvez pas les faits que vous recherchez, envoyez-nous un e-mail à l’adresse mentionnée dans l’article et nous vérifierons les informations auprès de professionnels de la santé.

Les États-Unis, où seulement 62 % de la population totale est entièrement vaccinée – en partie à cause de profondes divisions politiques sur les vaccins – ont dénombré près de 60 millions d’infections au Covid-19 et 872 000 décès.

Le père a déclaré qu’il respectait le choix de son fils et prévoyait de le faire transférer dans un autre hôpital.

Les organes sont rares et ils ne vont pas les distribuer à quelqu’un qui a peu de chances de vivre alors que d’autres vaccinés ont de meilleures chances de survivre après l’opération.

Arthur Caplan, éthicien médical à l’Université de New York, a déclaré à CBS : « Après toute greffe, votre système immunitaire est coupé. Covid pourrait vous tuer. »

L’hôpital exige également « des comportements de style de vie pour les candidats à la transplantation afin de créer à la fois les meilleures chances de réussite de l’opération et d’optimiser la survie du patient après la transplantation, étant donné que son système immunitaire est considérablement supprimé », indique le communiqué.

L’hôpital « exige plusieurs vaccins recommandés par le CDC, y compris le vaccin Covid-19 », a déclaré Brigham and Women’s dans le communiqué.

C’est une politique qu’ils appliquent et donc parce qu’il ne se fera pas vacciner, ils l’ont retiré de la liste des transplantations cardiaques.

Le père du patient, David Ferguson, est apparu sur les chaînes d’information CNN et ABC pour partager l’histoire de la famille, affirmant que son fils de 31 ans était au « bord de la mort » et « poussé à la limite » en attendant une transplantation cardiaque.

Une vue du Brigham and Women’s Hospital de Boston, Massachusetts, le 7 mars 2020.

Un porte-parole du Brigham and Women’s Hospital a confirmé dans un communiqué à l’AFP que la vaccination contre le coronavirus y est « obligatoire » pour les receveurs d’organes.

