REGARDER | L’homme « béni » avec le nez le plus long du monde est décédé

Mehmet Özyürek, l’heureux propriétaire du nez le plus long du monde, est décédé à l’âge de 75 ans. Selon Records du monde Guinessil a reçu le titre de nez le plus long sur une personne vivante (homme) à trois reprises : la première en 2001 sur Guinness World Records : Primetime à Los Angeles, à nouveau en 2010 sur le plateau de Lo Show dei Record en Italie et une dernière fois en 2021. A chaque fois, il mesurait 8,8 cm du pont à la pointe, soit la longueur d’une carte à jouer.