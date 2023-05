REGARDER | L’hommage inattendu du roi Charles III à Tina Turner

Deux jours après la mort de la légende du rock Tina Turner, la famille royale britannique a rendu un hommage particulier à la star plus grande que nature.

Vendredi, la Musique des Welsh Guards, rejointe par le First Battalion Welsh Guards Corps of Drums, Bonjour! rapports, a interprété le hit du chanteur Le meilleur lors de la relève de la garde au palais de Buckingham.

VOIR LA PERFORMANCE ICI.

Le monarque a rencontré la chanteuse pour la première fois en 1986 lorsqu’elle s’est produite au Prince’s Trust All-Star Rock Concert au stade de Wembley. Mais il n’est pas le seul royal à avoir un lien spécial avec Turner.

Par Personnesle prince de Galles a révélé dans un épisode de décembre 2021 d’Apple Fitness + Temps de marche série, Diana jouerait Le meilleur pour lui et Harry qui grandissent avant leur retour à l’école après les vacances.

« Assis sur la banquette arrière, chantant, c’était comme un vrai moment de famille. Et ma mère, elle conduisait, chantant à tue-tête. Quand je l’écoute [The Best] maintenant, cela me ramène à ces promenades en voiture et me rappelle beaucoup de souvenirs de ma mère. »