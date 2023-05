REGARDER | L’ex-Premier ministre pakistanais Khan libéré sous caution après une arrestation illégale

Imran Khan a été libéré sous caution après avoir été arrêté mardi par une agence anti-corruption pour corruption.

Il a également été libéré sous caution dans trois autres affaires.

Le juge a interdit aux autorités d’arrêter Khan dans tous les cas à travers le pays jusqu’à lundi.

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été libéré sous caution par la Haute Cour d’Islamabad vendredi après que son arrestation pour corruption cette semaine a déclenché des affrontements meurtriers avant d’être déclaré illégal.

La haute cour a également statué que Khan ne pouvait être arrêté avant lundi dans aucune autre affaire enregistrée contre lui.

Plusieurs milliers de ses partisans se sont déchaînés dans les villes du pays pour protester contre la détention de Khan depuis mardi, incendiant des bâtiments, bloquant des routes et affrontant la police devant des installations militaires.

« Le chef du plus grand parti du pays a été enlevé, enlevé à la haute cour et devant toute la nation », a déclaré Khan à l’AFP depuis le palais de justice, où il est resté tard vendredi quelques heures après la fin de ses audiences.

« Ils m’ont traité comme un terroriste, cela a dû provoquer une réaction », a-t-il déclaré à propos des manifestations qui ont suivi.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour retenir les manifestants qui se sont rassemblés à quelques kilomètres du tribunal, qui était fortement gardé, avec des coups de feu tirés sur des officiers après la tombée de la nuit, a tweeté la police d’Islamabad sans donner plus de détails.

Khan s’est empêtré dans une multitude d’allégations judiciaires – un danger fréquent pour les personnalités de l’opposition au Pakistan – depuis qu’il a été évincé du pouvoir en avril de l’année dernière.

Il avait lancé une campagne de défi sans précédent contre l’armée, qui, selon des analystes indépendants, l’a aidé à s’élever et à tomber du pouvoir.

Les élections générales sont prévues au plus tard en octobre, et l’ancienne star du cricket a accusé le gouvernement de coalition sortant fragile de le supplanter de mèche avec les meilleurs généraux.

L’homme de 70 ans a également affirmé de manière explosive qu’il avait été le marionnettiste d’une tentative d’assassinat en novembre qui l’a vu se faire tirer une balle dans la jambe alors qu’il faisait campagne pour des sondages instantanés.

Khan a été malmené en garde à vue par des troupes paramilitaires à la Haute Cour d’Islamabad mardi, mais la Cour suprême a par la suite déclaré l’arrestation illégale et a exigé que le processus soit « retourné en arrière ».

Il est retourné vendredi devant la Haute Cour d’Islamabad, où il a obtenu une caution provisoire de deux semaines dans l’affaire de corruption et toutes les autres réclamations contre lui jusqu’à lundi au moins, ont déclaré les avocats de Khan.

« Khan, vos fidèles sont innombrables », ont scandé les avocats de son parti réunis devant le tribunal alors que le dirigeant déchu levait un poing au-dessus de sa tête.

Le ministre de l’Intérieur s’est engagé à ré-arrêter Khan, qui reste extrêmement populaire.

– Affaires judiciaires labyrinthiques –

Au moins neuf personnes sont mortes dans les troubles déclenchés par son arrestation, ont indiqué la police et les hôpitaux.

Des centaines de policiers ont été blessés et plus de 4 000 personnes ont été arrêtées, principalement dans les provinces du Pendjab et de Khyber Pakhtunkhwa, selon les autorités.

Jeudi, le juge en chef Umar Ata Bandial a déclaré que l’arrestation de Khan était illégale car elle avait eu lieu dans les locaux du tribunal où Khan avait l’intention de déposer une demande de libération sous caution.

« Votre arrestation n’était pas valide, donc tout le processus doit être annulé », a-t-il déclaré.

Khan est resté sous la garde du banc sous protection policière pour sa propre sécurité jusqu’à son arrivée vendredi à la Haute Cour d’Islamabad, où des centaines de forces de sécurité ont été déployées et les routes à proximité fermées.

– ‘Le pays a besoin de paix’ –

La police d’Islamabad avait émis une ordonnance d’urgence interdisant tous les rassemblements dans la capitale après que le parti Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan ait appelé ses partisans à se rassembler.

Faisal Hussain Chaudhry, un avocat de Khan, a déclaré aux journalistes que de nouvelles arrestations de hauts dirigeants du PTI avaient porté le nombre total à 10.

« Le pays a besoin de paix, mais de telles mesures du gouvernement ne sont d’aucune utilité », a-t-il déclaré.

Malgré la décision sur la légalité de l’arrestation de Khan, la ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah a refusé jeudi de reculer.

« Si (Khan) obtient une caution de la Haute Cour demain, nous attendrons l’annulation de la caution et l’arrêterons à nouveau », a déclaré Sanaullah à Dunya TV.

L’arrestation de Khan est intervenue après que l’armée l’ait réprimandé pour avoir répété à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles il était impliqué dans sa tentative d’assassinat.

Les politiciens pakistanais ont souvent été arrêtés et emprisonnés depuis la fondation du pays en 1947.

Mais peu ont défié aussi directement une armée qui détient une influence sur la politique intérieure et la politique étrangère et qui a organisé au moins trois coups d’État et gouverné pendant plus de trois décennies.