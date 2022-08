Regarder Lewis Hamilton dans une voiture lente est embarrassant, se sent Jean Alesi

L’ancien pilote Ferrari Jean Alesi a déclaré qu’il se sentait gêné de voir un pilote aussi talentueux que le septuple champion du monde Lewis Hamilton dans une voiture lente.

Mercedes avait une foule de problèmes à résoudre dans son automobile W13 qui, bien qu’elle ait été présentée comme un changeur de jeu et une amélioration significative par rapport à leurs versions précédentes lors du lancement plus tôt dans l’année, s’est avérée criblée de problèmes tels que le marsouinage et un manque distinct de vitesse par rapport à d’autres constructeurs tels que les leaders Red Bull et Ferrari.

“Quand ils ont présenté la voiture à Bahreïn, tout le monde a dit ‘oh mon Dieu, ils ont fait quelque chose de très spécial et ils seront intouchables'”, a déclaré Alesi.

“Mais tour après tour, ils ont découvert que la voiture n’était nulle part. Et voir Lewis Hamilton conduire une voiture comme celle-là était parfois gênant car Lewis est septuple champion du monde », a poursuivi l’ancien pilote Ferrari.

L’équipe a apporté des modifications importantes à la voiture qu’elle a dévoilée au début de la saison, mais n’a pas encore défié pour une victoire en course cette année.

“Mais voir sa capacité à encore améliorer la voiture, c’était impressionnant. En Hongrie, c’était fantastique de voir George [Russell] en pole position et Lewis se battant vers l’avant.

Hamilton, qui a réussi à remporter au moins une course à chaque saison de F1 à laquelle il a participé, reste sans victoire dans l’édition en cours du championnat.

Après de meilleures performances ces dernières semaines, Mercedes reste confiante de décrocher une victoire en course avant la fin de la saison.

Mais Alesi considère cela comme une tâche ardue malgré les mesures prises par le patron de Mercedes, Toto Wolff, et son équipe pour résoudre les problèmes qui persistaient avec la voiture dans les premières semaines de la saison.

“Par expérience, quand une voiture est née avec des problèmes, vous n’êtes pas capable de le réparer”, a expliqué Alesi.

“Vous pouvez faire un compromis, mais un compromis en Formule 1 ne fonctionne pas. Je ne crois donc pas vraiment qu’ils soient capables d’être une équipe gagnante, remportant des Grands Prix avant la fin du championnat dans des circonstances normales.

Avec neuf courses restantes dans la saison en cours, Hamilton cherchera à poursuivre son record de 15 ans en remportant la première place du podium dans au moins un des circuits restants.

