REGARDER | Les vols de vacances supprimés alors qu’une énorme tempête hivernale balaie les États-Unis

Plus de 1 500 vols ont été annulés à travers les États-Unis jeudi matin alors qu’une énorme tempête hivernale a bouleversé les plans de voyage de vacances avec une triple menace de neige abondante, de vents hurlants et de froid glacial.

Au moins cinq États – Kentucky, Missouri, Oklahoma, Géorgie et Caroline du Nord – ont déjà mis en place des plans d’urgence et d’autres suivront probablement.

“Ce n’est pas comme un jour de neige quand vous étiez enfant”, a déclaré le président Joe Biden aux journalistes lors d’un briefing à la Maison Blanche sur la météo et les troubles des transports.

“C’est quelque chose de sérieux”, a-t-il ajouté, exhortant les gens à tenir compte des avertissements des autorités locales.

Des voiles blancs aveuglants et des conditions routières dangereuses étaient déjà observés dans certaines parties du pays frappées par un dangereux front arctique.

Les prévisionnistes d’AccuWeather ont déclaré que la tempête pourrait rapidement se transformer en ce que l’on appelle un “cyclone à la bombe” grâce à un processus appelé “bombogénèse”, lorsque la pression barométrique chute et qu’une masse d’air froid entre en collision avec une masse d’air chaud.

Le prévisionniste du National Weather Service (NWS) Michael Charnick a tweeté une vidéo montrant des conducteurs en difficulté le long d’une autoroute entre le Colorado et le Wyoming, où la température avec des refroidissements éoliens a chuté à -40 degrés Fahrenheit (-40C).

Le NWS a publié des messages de sécurité clés sur son compte Twitter, avertissant que des bourrasques de neige – des éclats de neige modérée à forte d’une durée d’une heure ou deux – s’étaient déjà produites ou étaient attendues des plaines centrales au centre de l’Atlantique et au nord-est.

“Les personnes exposées au froid extrême sont susceptibles d’avoir des engelures en quelques minutes”, a averti l’agence.

Les zones les plus sujettes aux engelures sont la peau découverte et les extrémités, comme les mains et les pieds. L’hypothermie est une autre menace pendant le froid extrême.

Les conditions de blizzard ont bloqué 100 automobilistes à Rapid City et Wall dans le Dakota du Sud, a tweeté le bureau du shérif du comté de Pennington.

« PAS DE VOYAGE conseillé », a ajouté le bureau du shérif.

À Minneapolis et Saint Paul, plus de huit pouces (20,3 centimètres) de neige se sont accumulés sur une période de 24 heures, a indiqué le NWS dans une mise à jour de jeudi matin.

À Buffalo, New York, les prévisionnistes l’ont qualifiée de “tempête unique en une génération” avec des rafales de vent de plus de 65 miles par heure (105 kilomètres par heure), des refroidissements éoliens aussi bas que 10 à 20 degrés F en dessous de zéro, et les coupures de courant.

Pic des voyages de vacances

La tempête survient alors que la Transportation Security Administration a déclaré qu’elle s’attend à ce que le volume de voyages de vacances soit proche des niveaux d’avant la pandémie, avec le jour le plus chargé jeudi, trois jours avant Noël.

Jusqu’à présent, la majorité des annulations de vols aux États-Unis se sont produites à Chicago O’Hare ou à Denver, deux plaques tournantes internationales.

American Airlines, Southwest Airlines et United Airlines avaient déjà pris des mesures pour émettre des dérogations météorologiques afin de permettre aux passagers de modifier leurs vols sans frais.

L’American Automobile Association a estimé que plus de 112 millions de personnes parcourraient 50 miles ou plus depuis leur domicile entre le vendredi et le 2 janvier, la grande majorité d’entre eux – 102 millions – en voiture.