REGARDER | Les viticulteurs autrichiens changent de raisin pour tenir compte du changement climatique

Le changement climatique a un impact sur l’industrie viticole en Autriche.

La hausse des températures modifie les goûts de nombreux vins et certains vignerons se tournent vers de nouvelles vignes.

Le vin autrichien est considéré comme respectueux de l’environnement et de grande qualité.

Sur les rives du lac de Neusiedl se trouve la ville de Rust, l’une des villes viticoles les plus traditionnelles d’Autriche.

Dès le Moyen Âge, les vignerons de Rust ont su étendre un réseau commercial dense avec leurs vins jusqu’en Bavière et en Pologne. En 1524, la reine hongroise Maria accorda aux vignerons de Rust le privilège de graver un grand « R » dans leurs tonneaux de vin comme première protection d’origine.

Les effets du changement climatique affectent l’industrie. En raison de la hausse des températures, le goût de nombreux vins change en Autriche. Certains viticulteurs se tournent donc vers de nouvelles vignes.

« Souvent en août, il fait aussi chaud qu’un four ici. Par rapport à quand j’étais jeune, la saison des vendanges a avancé de six semaines », a expliqué le vigneron Günter Triebaumer. « Ceux qui ne reconnaissent pas le changement climatique, je ne peux pas les aider. »

En raison de la période de récolte plus précoce pendant la chaleur estivale, le vin perd de l’acidité et a un goût moins frais. Mais le cépage blanc relativement inconnu Furmint vient à la rescousse.

« Le furmint mûrit tard. Ainsi, pendant la chaleur d’août, lorsque d’autres variétés déjà mûres stockent du sucre et que leur acidité diminue, le furmint est sûr et il mûrit plus tard », a ajouté Günter.

En raison du changement climatique, de plus en plus de viticulteurs autrichiens se tournent vers le cépage Furmint. Sa surface de culture a triplé au cours des huit dernières années.

Au niveau international, le vin autrichien est de plus en plus considéré comme respectueux de l’environnement et de grande qualité. Plus récemment, la valeur des exportations de vins autrichiens a atteint un nouveau sommet.

« Le vin autrichien est tellement captivant avec son fruité et sa douceur, ce n’est pas trop acide, c’est très agréable », a déclaré un touriste allemand.

« Sur le plan des exportations, les variétés Grüner Veltliner et Riesling sont les deux plus grands représentants pour l’Autriche », a révélé Franceso Nardo, un vendeur de vin à Vienne.

Actuellement, les raisins Grüner Veltliner occupent un tiers de la superficie de l’Autriche. Cependant, la chaleur pourrait amener les viticulteurs à changer leurs habitudes.

« Il y aura peut-être moins de ces Grüner Veltliners animés et plutôt des Grüner Veltliners un peu plus forts », a expliqué Michaela Griesser, de l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie appliquées à Vienne.

Selon l’expert de la viticulture, le vin est en plein bouleversement dans toute l’Europe.

« Il y a déjà quelques vignobles en Suède. On peut donc certainement dire que les zones vont changer. Et peut-être que dans ces zones centrales, où il fait alors trop chaud, on pourrait alors planter d’autres cultures et pas du vin », a ajouté Michaela.

Jusqu’à présent, il faisait trop froid pour la viticulture dans de nombreux endroits en Autriche. Le changement climatique représente désormais une opportunité pour le pays alpin : plus de superficie et de nouvelles variétés.

En plus du Furmint, le vigneron Günter Triebaumer a récemment commencé à utiliser un autre cépage résistant à la chaleur : le Petit Manseng.

« Ce que j’ai dit sur le Furmint, sur la chaleur d’août, s’applique encore plus au Petit Manseng, a déclaré Günter Triebaumer à Euronews. « Autrement dit, le Petit Manseng est vraiment encore vert d’herbe en août et n’a pas encore stocké de sucre à tout, et donc la chaleur d’août ne l’affecte pas. »

En plus des changements de variété, une autre transformation frappe de nombreux vignerons. Le changement climatique augmente le besoin d’irrigation artificielle.