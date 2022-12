REGARDER: Les visiteurs des villes balnéaires écossaises découvrent la «route la plus effrayante du monde»

Un couple conduisant le long de la côte écossaise s’est retrouvé à rouler sur ce qu’il a déterminé être la route la plus dangereuse du monde.

Wendy Farrar et son mari Stephen, du Royaume-Uni, ont emprunté la route du bord de mer à Gardenstown, en Écosse, qui fait face à la mer du Nord et se situe entre le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège. Le couple avait réservé une maison de vacances fin octobre et devait conduire sur une route qui longeait une petite falaise surplombant la mer – si proche que les vagues pouvaient s’y écraser.

La route elle-même était également très étroite, avec juste assez d’espace pour que la voiture passe. Farrar a déclaré au journal écossais The Daily Record que le trajet était “le trajet le plus effrayant de tous les temps” et “pas pour les timides”.

Le mari de Farrar a conduit le long de la route avant de lui dire que les vagues déferlantes avaient fait entrer de l’eau dans la voiture pendant qu’il avançait pour éviter de glisser par-dessus le bord. La goutte a semblé aller à environ 10 pieds, puis dans l’eau.

“C’était une allée très raide menant au port de pêche”, a déclaré Farrar. “Au fur et à mesure que vous faites le tour, vous contournez un tout petit port qui est magnifique, puis nous avons vu la route que nous devions contourner.”

“Nous avons pensé” oh mon dieu, c’est une sacrée baisse “”, a-t-elle poursuivi. “C’était incroyable. Nous avons dit que c’était probablement le meilleur endroit où nous ayons séjourné.”

Le couple a choisi de se garer près du port et de marcher jusqu’au chalet pour le reste de leur séjour, mais plus tard, il a vu un camion passer devant leur chalet, trouvant incroyable que le conducteur puisse régulièrement faire un tel voyage.

Dans une autre vidéo prise le 1er février, Brian James Reid et sa femme conduisent le long de la même route en bord de mer avec des vagues qui la traversent au passage de voitures. Reid est plus confiant que le mari de Farrar ne l’était, et il traverse la vague alors que sa femme lui crie de “s’arrêter” et il se contente de rire.

Reid a déclaré qu’il avait “réservé une location de vacances [rental] à Gardenstown, mais ne réalisait pas que l’accès dépendait d’une route aussi étroite et dangereuse.”