REGARDER | Les troupes israéliennes, soutenues par un hélicoptère, tuent 5 Palestiniens lors d’un affrontement

Un raid sur la Cisjordanie par les forces israéliennes a vu cinq Palestiniens, dont un adolescent, tués et fait plus de 90 blessés.

L’armée a déclaré que huit membres du personnel israélien avaient été blessés après que des soldats aient essuyé des tirs lors d’une opération à Jénine pour arrêter deux Palestiniens soupçonnés d’avoir participé à des attaques.

Jénine et d’autres régions du nord de la Cisjordanie ont fait l’objet pendant des mois de ratissages intensifiés par Israël.

Les forces israéliennes, soutenues par l’utilisation rare d’hélicoptères de combat, ont tué cinq Palestiniens, dont un adolescent, et en ont blessé plus de 90, alors qu’un raid en Cisjordanie a conduit à une fusillade de plusieurs heures avec des combattants armés, ont déclaré l’armée et des responsables de la santé.

Huit membres du personnel israélien ont été blessés après que des soldats aient essuyé des tirs lors d’une opération dans la ville brûlante de Jénine pour arrêter deux Palestiniens soupçonnés d’avoir participé à des attaques, a indiqué l’armée. Au moins trois des Palestiniens tués dans les combats appartenaient au groupe armé du Jihad islamique.

Alors que le rétablissement de la paix parrainé par les États-Unis est au point mort depuis près d’une décennie, Jénine et d’autres régions du nord de la Cisjordanie ont fait l’objet pendant des mois de ratissages intensifiés par Israël au milieu d’une série d’attaques de rue palestiniennes dans ses villes.

Alors que les troupes faisaient face à des tirs nourris et à une pluie d’engins explosifs de la part d’hommes armés dans la ville, l’armée a été forcée de monter une mission d’extraction pour extraire les blessés et un certain nombre de ses véhicules bloqués dans les combats, a-t-il déclaré.

LIRE | L’armée israélienne accuse la confusion d’avoir tué par balle un enfant palestinien

« C’est pourquoi vous avez également vu nos forces dans une zone très problématique et nous avons dû faire venir un hélicoptère », a déclaré un porte-parole de l’armée aux journalistes.

L’utilisation inhabituelle d’hélicoptères de combat dans l’opération a souligné l’intensité des combats à Jénine, où des groupes militants armés, dont le Hamas et le Jihad islamique, ont depuis longtemps une forte présence dans le camp de réfugiés voisin.

Bezalel Smotrich, le chef de l’un des partis de la coalition nationaliste-religieuse du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré que le gouvernement devrait lancer une vaste opération offensive « pour rétablir la dissuasion » à Jénine, Naplouse et dans d’autres régions de Cisjordanie.

« Il est temps que les gants se détachent », a-t-il déclaré.

Des pneus brûlent sous des véhicules blindés des forces de sécurité israéliennes lors d’un raid à Jénine en Cisjordanie occupée le 19 juin 2023 qui a fait 5 morts et plus de 90 blessés. Jaafar Ashtiyeh/AFP

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré que les opérations d’Israël à Jénine étaient « une escalade dangereuse qui entraînera la région dans davantage d’effusions de sang » et a appelé la communauté internationale à « intervenir immédiatement et de toute urgence ».

Une vidéo filmée par un résident local et obtenue par Reuters montre une explosion enveloppant un transport de troupes blindé alors que des coups de feu retentissent. D’autres clips montraient un hélicoptère militaire lançant un missile et lançant des fusées éclairantes.

Les médias israéliens ont déclaré que l’utilisation d’hélicoptères de combat était une première en 20 ans en Cisjordanie. L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la dernière fois qu’elle les avait utilisés là-bas.

Un porte-parole militaire a déclaré qu’un hélicoptère Apache avait tiré sur une zone dégagée afin de repousser des hommes armés alors que des blessés étaient extraits du transport de troupes.

« Nous sommes conscients que les Palestiniens sont touchés, un assez grand nombre », a déclaré le porte-parole.

Un responsable du Jihad islamique a déclaré que l’utilisation d’avions « poussera nos combattants à utiliser des outils qui surprendront l’ennemi ».

Un responsable du parti Fatah a déclaré que des combattants des villes voisines de Naplouse et de Tulkarem étaient arrivés à Jénine pour soutenir les combattants locaux.

Aucun compromis

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les cinq personnes tuées au cours des combats comprenaient Ahmad Saqer, 15 ans. Le Jihad islamique a revendiqué trois des morts parmi ses membres. 91 autres Palestiniens ont été blessés, dont 23 dans un état critique, a indiqué le ministère.

Certains journalistes palestiniens ont déclaré que les forces israéliennes leur avaient tiré dessus lors de l’opération de lundi, même s’ils portaient des gilets pare-balles bleus clairement identifiables avec des marques de presse. La vidéo montrait des journalistes se mettant à l’abri sur un toit alors que l’un d’eux disait qu’il était pris pour cible par des tireurs d’élite israéliens.

Des Palestiniens en deuil portent les corps de trois hommes tués lors d’un raid militaire israélien à Jénine, en Cisjordanie occupée, le 19 juin 2023. Jaafar Ashtiyeh/AFP

Le chef du Croissant-Rouge à Jénine, Mahmoud al-Saadi, a déclaré à Reuters que ses équipes médicales avaient également essuyé des tirs israéliens lors du transport des blessés, endommageant deux ambulances.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucun tir sur des médecins ou des journalistes, mais qu’elle examinait l’incident.

Dans un communiqué, l’armée a ajouté :

Tsahal ne tire pas sur des individus non impliqués et l’utilisation du tir réel est faite après que toutes les autres options ont été épuisées.

Outre le Jihad islamique, le Hamas, le mouvement islamiste qui dirige la bande de Gaza, a déclaré qu’un certain nombre de ses combattants avaient également pris part aux affrontements.

En fin d’après-midi, l’armée a déclaré que toutes ses forces avaient quitté la ville, où les soldats ont monté une opération majeure en janvier qui a tué neuf Palestiniens et déclenché un bref échange de tirs transfrontaliers avec Gaza.

Le coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a déclaré que des escalades comme celle de Jénine risquaient de plonger la région dans une crise meurtrière et a déclaré que les deux parties devraient se réengager sur une voie politique.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu’Israël utiliserait tous les moyens qu’il jugerait nécessaires.

S’adressant à Twitter, il a déclaré:

Il n’y a pas de compromis dans la lutte contre le terrorisme, nous continuerons à adopter une approche offensive. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré que les Palestiniens « continueront à se défendre » alors que « leurs maisons sont bombardées, leurs terres volées et leurs enfants tués ».

Lors d’un autre incident lundi soir, l’armée israélienne a déclaré que deux assaillants avaient percuté avec leur voiture des soldats opérant autour d’un point de contrôle dans le nord de la Cisjordanie. Les soldats ont tiré sur les suspects et les ont touchés et deux soldats ont été blessés dans l’incident, selon le communiqué.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que deux personnes qui avaient été abattues par les forces israéliennes, dont l’une était dans un état critique, sont arrivées pour se faire soigner dans un hôpital de Jénine.